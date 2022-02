Lehman Center celebra 40a temporada sirviendo al Bronx, NY

que han tomado la posta como The Big 3 Palladium Orchestra.

Con boletos que oscilan entre los 25 y los 100 dólares, el público puede disfrutar de un espectáculo de alta calidad por una fracción de lo que cobran los teatros más grandes de Manhattan. En diciembre pasado, Lehman College presentó una producción de El cascanueces del Westchester Ballet.

Para muchas personas esta puede ser la única oportunidad de ver ˜El cascanueces™, porque ir al ABT (American Ballet Theatre) cuesta una fortuna, señala Bornstein.

Inaugurado en 1980 con la actuación de la Filarmónica de Nueva York, el Lehman Center for the Performing Arts fue diseñado por Jan Hird Pokorny and David F.M. Todd & Associates.

La reciente renovación incluyó nuevas butacas, un ala nueva con baños, y ascensores para mejorar la accesibilidad. Conserva la acústica que Bornstein califica como perfecta.

El astro de la salsa Willie Colón, nacido en el Bronx, dijo en un video de 2020 para promover el recinto durante su cierre que Lehman Center ha sido una fuente de orgullo para el condado.

Me encanta actuar aquí porque la energía me hace sentir como en casa, dijo.

Otro famoso salsero, José Alberto El Canario, expresó en otro video que Lehman Center es uno de sus teatros favoritos: Está en el corazón del condado de la salsa, el Bronx, y me siento como en casa. Aunque sea dominicano, ese público me hace sentir así.

El programa de esta temporada incluye el espectáculo de música y danza Tango Argentina (3 de abril); Motown with a Twist, con participantes de los realites Dancing With The Stars, So You Think You Can Dance, American Idol y The Voice (7 de mayo), La Sonora Ponceña (14 de mayo), el debut estadounidense del cantante dominicano Manny Cruz (21 de mayo) y el concierto del merenguero Manny Manuel Lleno de vida (4 de junio), entre otros.

