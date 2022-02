México propone una pausa en su relación con España

El presidente Andrés Manuel López Obrador escaló el miércoles la tensión con España al anunciar que su gobierno hará una pausa en las relaciones bilaterales luego de señalar a compañías energéticas de ese país de incurrir en robos, aunque descartó una ruptura de los lazos diplomáticos.

Ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, dijo López Obrador durante su conferencia matutina al asegurar que el receso servirá para respetarnos y que no nos vean cómo tierra de conquista.

No queremos que nos roben, afirmó el mandatario tras denunciar que en los gobiernos anteriores hubo un contubernio y una promiscuidad económica, política entre México y España. Vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y desearía, cuando no esté aquí, que no fuesen igual a cómo eran antes, agregó.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España no respondió de forma inmediata a la solicitud de The Associated Press para comentar las declaraciones de López Obrador.

Por años López Obrador ha acusado a la petrolera Repsol, la energética Iberdrola y la constructora OHL de beneficiarse de jugosos contratos suscritos en presidencias pasadas que han perjudicado a México, en particular a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las fricciones entre México y España no sólo se han limitado a lo económico sino también a lo político. El mandatario mexicano exigió al rey de España que pidiera disculpas por los desmanes y excesos que se dieron durante la conquista.