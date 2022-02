Wall Street evoluciona en alza al mediodñia

Los precios de las acciones evolucionaban en alza en Wall Street el miércoles al mediodñia, llevando al mercado cada vez más al lado positivo tras una jornada de sólidas ganancias en la víspera.

El S&P 500 subió 1,1%, con más del 85% de las acciones del índice referente ganando terreno. El Dow Jones Industrial avanzó 251 puntos, 0,7%, a 35.710 y el Nasdaq subió 1,3%.

The S&P 500 rose 1.1% as of 12:03 p.m. Eastern. More than 85% of stocks in the benchmark index gained ground. The Dow Jones Industrial Average rose 251 points, or 0.7%, to 35,710 and the Nasdaq rose 1.3%.