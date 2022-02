Sebastián Yatra: "Encanto" es un regalo de Dios

Sebastián Yatra califica su experiencia en Encanto como un regalo de Dios.

El cantautor colombiano interpreta el tema Dos oruguitas de la cinta de Disney, escrito por Lin-Manuel Miranda y nominado el martes al Oscar a la mejor canción original. Encanto también fue postulada a mejor película animada y mejor música original.

Estar presentes de esta forma este año en los Oscars, no solamente con esta canción ˜Dos oruguitas™ sino con la película ˜Encanto™ que está inspirada en mi país, esto es un regalo de Dios, de la vida, porque yo ser la persona elegida, la voz elegida para cantar esta canción entre tantos artistas e intérpretes maravillosos colombianos es algo simplemente de tener mucha suerte, estar en el lugar correcto en el momento correcto, expresó con emoción en una entrevista por videollamada con The Associated Press desde Medellín.

Ambientada en Colombia, la tierra del realismo mágico, Encanto sigue a Mirabel Madrigal, una adolescente que se siente frustrada por ser la única integrante de su familia sin poderes mágicos. El elenco, liderado por la actriz argentina-estadounidense Stephanie Beatriz, incluye a Diane Guerrero, John Leguizamo, Wilmer Valderrama y Angie Cepeda.

Es la primera película de Walt Disney Animation Studios codirigida por una mujer latina, Charise Castro Smith, y cuenta con canciones originales de Miranda que han liderado las listas de popularidad de Billboard, como We Don™t Talk About Bruno, que pasó a ser el tema más escuchado de una cinta animada de Disney en más de 26 años, superando incluso a Let It Go de Frozen.

Pero a la hora de enviar una canción al Oscar, la elegida fue Dos oruguitas.

La conmovedora balada alegórica es la primera canción en español nominada a un Premio de la Academia desde que Al otro lado del río de Diarios de motocicleta le mereció el premio al uruguayo Jorge Drexler en 2005. Ese año, la Academia invitó a Antonio Banderas, un rostro más conocido que Drexler, a interpretarla en la ceremonia en un momento agridulce para el compositor y sus fans latinoamericanos.

Los 28,9 millones de seguidores de Yatra en Instagram (y 17,1 millones en TikTok) podrían de hecho darle un impulso a los índices de audiencia de los Oscar, que el año pasado se desplomaron a un mínimo histórico de 9,85 millones de espectadores.

Creo que este año podemos hacer historia no solo para Colombia, sino para el idioma español en general, dijo Yatra al preguntarle si hay planes de que cante Dos oruguitas en la gala del 27 de marzo en Los íngeles. Estamos ahí procesándolo todo y, si se da, estaremos preparando algo con todo el amor del mundo.

El intérprete de éxitos como Robarte un beso, Un año y Tacones rojos rememoró cómo fue contactado para participar en el proyecto. Al parecer, Miranda había escuchado su balada Adiós, lanzada a principios del año pasado, y decidió que era el indicado.

Me llamó mi manager Paula (Kaminsky) y me dice, ˜Sebas, me están llamando del equipo de Lin-Manuel y de Disney que para la película Encanto™. Yo ni siquiera la terminé de escuchar. Le dije: ˜¡Sí! Lo que sea que te digan, di que sí™. Y bueno, obviamente dije que sí y me contó que era para cantar una de las canciones de la peli".

Y se iban sumando cosas bonitas, continuó, porque era para cantar una de las canciones, después que era la canción principal de amor, después que iba a ser en español y también la querían grabar en inglés por si los diferentes países la querían poner en inglés.

Destacó con orgullo que, aunque la grabaron en ambos idiomas, decidieron mantenerla en español en todos las versiones de la cinta dobladas a otras lenguas. Así la estén escuchando en chino la película, cuando entra la parte de ˜Dos oruguitas™ suena en español, que es la primera vez que sucede esto en la historia de las películas de Disney.

Dos oruguitas compite con Be Alive de King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora); Down to Joy de Belfast; No Time to Die de la cinta homónima de James Bond (Sin tempo para morir) y Somehow You Do de Four Good Days (4 días).

Los Premios de la Academia, en su 94ta edición, se transmitirán en vivo por la cadena ABC desde el Teatro Dolby de Hollywood.

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.