Oscar: "Power of the Dog" recibe 12 nominaciones, "Dune" 10

y una veterana: Judi Dench, quien recibió su octava mención por su trabajo en el drama en blanco y negro de Kenneth Branagh Belfast.

Belfast, que Branagh basó en su propia infancia, recibió siete nominaciones, incluyendo a mejor dirección para Branagh y mejor actor de reparto para Ciarán Hinds. La película fue una de las primeras filmadas en Gran Bretaña después de los cierres por la pandemia.

Gastamos cientos de miles de libras esterlinas en protección contra el COVID, dijo Branagh. Disfrutamos mucho la oportunidad de hacer esto. Nadie sabía entonces si iba a haber una industria cinematográfica cuando termináramos.

La coprotagonista de Ricardos, J.K. Simmons, completó la categoría de mejor actor de reparto que vio a Kotsur hacer historia.

Me siento un poco más ligero. Me quitaron un peso de los hombros, dijo Kotsur el martes a través de un intérprete. Es como un paso adelante para todos.

Con 400 millones de dólares recaudados en la taquilla mundial, Dune es el mayor éxito comercial entre las candidatas a mejor película, pero Don™t Look Up de McKay podría ser la nominada más vista. Netflix la cuenta como su segunda película más popular, con más de 359 millones de horas de streaming, según la compañía.

No Time to Die ("Sin tiempo para morir"), uno de las películas más taquilleras en la pandemia que aún así podría generarle pérdidas a MGM, obtuvo tres nominaciones, incluyendo la sexta para una canción de Bond. El tema homónimo de Billie Eilish tendrá que superar a la exitosa banda sonora de Lin-Manuel Miranda para Encanto y su canción nominada, Dos oruguitas.

Encanto también fue postulada a mejor largometraje animado, una categoría especialmente competitiva este año. Se mide con Luca de Pixar, The Mitchells vs. the Machines (La familia Mitchell vs. las máquinas) de Netflix, Raya and the Last Dragon (Raya y el último dragón) de Disney y Flugt (Flee), el primer documental en la categoría. El documental animado danés de Jonas Poher Rasmussen, sobre un migrante afgano que comparte su historia por primera vez, también quedó en los apartados de mejor documental y mejor largometraje internacional.

Los demás candidatos a mejor documental son Attica, Ascension, Writing With Fire y el favorito de la categoría, Summer of Soul (Or... When the Revolution Could Not Be Televised) ("Summer of Soul (...o, cuando la revolución no pudo ser televisada)") El documental de Questlove presenta el Festival Cultural de Harlem de 1969 y su legado hace mucho tiempo enterrado.

Mi única intención con esta película era restaurar la historia, dijo Questlove.

En la categoría de mejor largometraje internacional, junto con Flee, Drive My Car y Lunana, están la italiana íˆ stata la mano di Dio (The Hand of God, o Fue la mano de Dios) de Paolo Sorrentino y el drama noruego de Joachim Trier Verdens verste menneske (The Worst Person in the World, o La peor persona del mundo), también nominado a mejor guion original.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas espera que los nominados del martes puedan ayudar a elevar su transmisión en la cadena ABC, que el año pasado presentó una ceremonia socialmente distanciada en Union Station en Los íngeles. Los índices de audiencia se desplomaron a un mínimo histórico de 9,85 millones de espectadores.

Este año, la academia aún tiene que trazar sus planes para la gala, aunque ya ha dicho que tendrá un maestro de ceremonias por primera vez desde 2018.

___

Los periodistas de AP Andrew Dalton, Jonathan Landrum Jr. y Jocelyn Noveck contribuyeron a este despacho.

___

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP.