Conducta alarmante dejó rastro en carrera de exprofesor

habría sido aprobada unánimemente por un panel de cuatro personas. Janiak dijo que él escribió una carta de recomendación para Harris, pero declinó discutirla.

Todo el mundo quiere reinterpretar el pasado y tratar de determinar si él estaba secretamente loco™, dijo el profesor, pero añadió que no hubo nada que me hubiese hecho pensar, 'vaya, esta persona tiene problemas™.

Janiak dijo que estudiantes le reportaron otras quejascuando él era jefe del departamento, pero que nadie le mencionó a Harris hasta marzo.

Saunie Schuster, abogado que aconseja a universidades sobre el asunto, dice que la responsabilidad de hacer preguntas sobre un aspirante más allá de sus credenciales académicas le corresponde a la institución que lo recibe.

Aunque las escuelas usualmente no pueden mencionar acusaciones no probadas por temor a una demanda, dijo Schuster, pueden hacer una revisión de antecedentes que incluye entrevistas telefónicas con compañeros de clases, supervisores y estudiantes. No estaba claro si UCLA realizó ese proceso. La universidad no respondió a preguntas de la AP sobre si se puso en contacto con Duke o Cornell durante la contratación.

Schuster dice que una revisión de antecedentes habría permitido preguntas a sus empleadores previos, como ¿contrataría usted a este individuo para que trabajase directamente con usted? o ha mostrado este individuo alguna conducta que usted haya observado que le preocupe?.

Para los excompañeros de clases de Harris, la respuesta es clara: Sí.

La periodista de la Associated Press Colleen Slevin contribuyó en Denver.