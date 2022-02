Oscar: "Power of the Dog" recibe 12 nominaciones, "Dune" 10

El western gótico de Jane Campion The Power of the Dog (El poder del perro) lideró las nominaciones a la 94ª edición de los Premios de la Academia el martes, cuando los servicios de streaming figuraron más que nunca en la lista para los máximos honores de Hollywood.

El filme de Campion obtuvo 12 nominaciones, incluyendo a mejor película, dirección y sus cuatro actores principales: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee.

La majestuosa epopeya de ciencia ficción de Denis Villeneuve, Dune (Duna), le siguió de cerca con 10 menciones.

Guillermo del Toro figuró en el apartado de mejor película con Nightmare Alley ("El callejón de las almas perdidas"), que dirigió y coprodujo; Lin-Manuel Miranda en el de mejor canción con Dos oruguitas" de Encanto, interpretada por Sebastián Yatra; y Javier Bardem y Penélope Cruz como actores protagónicos de Being the Ricardos ("Ser los Ricardo") y Madres paralelas, respectivamente. Es la cuarta nominación tanto para Bardem como para Cruz, ambos actores españoles ganadores de un Oscar, y quienes están casados.

Campion, nominada por The Piano ("La lección de piano") de 1993, es la primera mujer postulada en dos ocasiones a mejor dirección. El año pasado, Chloé Zhao fue la segunda mujer en ganar el premio. La directora de fotografía de Campion, Ari Wegner, también pasó a ser la segunda mujer nominada a mejor cinematografía. La única antes de ella fue Rachel Morrison por Mudbound ("Mudbound: El color de la guerra") en 2018.

Las nominadas a mejor película son: Belfast, CODA, Don™t Look Up (No miren arriba), Drive My Car, Dune, King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora), Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog y West Side Story (Amor sin barreras).

Los nominados a mejor dirección son Campion, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Kenneth Branagh por Belfast, Steven Spielberg por West Side Story y Ryí»suke Hamaguchi por Drive My Car.

Los candidatos fueron anunciados la mañana del martes por los actores Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross en Los íngeles.

Una temporada de premios en gran parte virtual agregó cierta imprevisibilidad a las nominaciones de este año, que llegan más tarde de lo habitual. Para dar paso a los Juegos Olímpicos, los Oscar serán el 27 de marzo y volverán a su sede habitual, el Teatro Dolby.

Las nominadas a mejor actriz son, además de Cruz, Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye ("Los ojos de Tammy Faye), Olivia Colman por The Lost Daughter ("La hija oscura"), Nicole Kidman por Being the Ricardos y Kristen Stewart por Spencer, dirigida por el chileno Pablo Larraín.

Por el premio al mejor actor, Bardem compite con Will Smith por King Richard, Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog, Andrew Garfield por Tick, Tick ¦ Boom! y Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth ("La tragedia de Macbeth").

El premio a la mejor actriz de reparto se lo disputarán Jessie Buckley por The Lost Daughter, Ariana DeBose por West Side Story, Judi Dench por Belfast, Kirsten Dunst por The Power of the Dog y Aunjanue Ellis por King Richard.

El de mejor actor de reparto: Ciarán Hinds por Belfast, Troy Kotsur por CODA, Kodi Smit-McPhee por The Power of the Dog, Jesse Plemons por The Power of the Dog y J.K. Simmons por Being the Ricardos.

Por el premio a la mejor canción, Dos oruguitas compite con Be Alive de King Richard, escrita por Dixson y Beyoncé; Down To Joy de Belfast, de Van Morrison; No Time To Die de No Time to Die ("Sin tiempo para morir"), de Billie Eilish y Finneas O™Connell; y Somehow You Do de Four Good Days ("4 días"), escrita por Diane Warren.

Por el de mejor música original: Nicholas Britell por Don™t Look Up, Hans Zimmer por Dune, Germaine Franco por Encanto, Alberto Iglesias por Madres paralelas y Johnny Greenwood por The Power of the Dog.

Las aspirantes a mejor largometraje animado son Encanto, Flee, Luca, The Mitchells vs. the Machines ("La familia Mitchell vs. las máquinas") y Raya and the Last Dragon ("Raya y el último dragón").

Las de mejor documental: Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised) ("Summer of Soul (...o, cuando la revolución no pudo ser televisada)"), Flee, Attica, Ascension y Writing With Fire ("Escribiendo con fuego").

Por el premio al mejor diseño de vestuario se miden Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Alley y West Side Story.

Las nominadas a mejor guion original son Belfast, Don™t Look Up, King Richard, Licorice Pizza y The Worst Person in the World ("La peor persona del mundo"). Y la de mejor guion adaptado: CODA, Drive My Car, Dune, The Lost Daughter y The Power of the Dog.

La lista de nominados al Oscar refleja un tumultuoso año en pandemia para Hollywood que comenzó con el cierre de muchos cines y terminó con Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) de Sony Pictures rompiendo récords de taquilla.

En el medio, gran parte del negocio del cine se transformó cuando los estudios llevaron algunas de las películas más importantes del año a los servicios de streaming en un intento por atraer suscriptores. Cintas como Dune (pese a las objeciones de su director), Luca de Pixar y King Richard estuvieron entre las que llegaron directamente a los hogares.

A medida que aumentaron los casos de COVID-19 en los últimos meses debido a la variante ómicron, gran parte de la temporada de premios también se tornó virtual. El año pasado, la pandemia llevó a la academia a organizar los Oscar con retraso en una ceremonia socialmente distanciada en la Union Station de Los íngeles. Los índices de audiencia cayeron a un mínimo histórico de 9,85 millones de espectadores.

Este año, la academia aún tiene que trazar planes para su gala, aunque ya anunció que tendrá un maestro de ceremonias por primera vez desde 2018. Para bien o para mal, los Premios de la Academia tampoco tendrán su introducción habitual. Los Globos de Oro en enero no fueron televisados luego que la cadena NBC dijo que no los transmitiría en 2022, mientras la asediada Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se reformaba tras recibir críticas sobre su ética y diversidad.

Otros cambios fueron más sutiles pero potencialmente impactantes. Por primera vez, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas descartó las copias en DVD para sus miembros, quienes en su lugar pudieron ver las películas que aspiraban una nominación en la plataforma de streaming de la academia.

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP.