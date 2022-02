Qué tener en cuenta para las nominaciones al Oscar el martes

Es hora de celebrar nuevamente las más grandes ambiciones de Hollywood y a los temerarios más osados. No, no hablamos de Jackass Forever.

El martes por la mañana se anuncian las nominaciones a la 94ª entrega anual de los Premios de la Academia, que este año llegan un poco más tarde de lo habitual. Para dar paso a los Juegos Olímpicos, los Oscar serán el 27 de marzo. Y por segundo año consecutivo, se desarrollarán durante la pandemia.

El complejo industrial de fiestas, galas y trofeos conocido como la temporada de premios se ha tornado en gran parte virtual, lo que ha restado parte de su alboroto a la temporada. El típico acto de apertura de los Oscar, los Globos de Oro, fue un evento muy reducido y no televisado este año.

Pero las nominaciones al Oscar, que serán anunciadas el martes a partir de las 8:18 a.m. de Nueva York por Tracee Ellis Ross y Leslie Jordan, intentarán recuperar su atractivo tras un año de cambios profundos para la industria y una recuperación aún en desarrollo para los cines. Las nominaciones se transmitirán en vivo en Oscar.com, Oscars.org, las cuentas de redes sociales de la academia y el programa Good Morning America de la cadena ABC.

Pero esos están lejos de ser los únicos vientos en contra que enfrenta la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Los Oscar del año pasado, celebrados a fines de abril en un Union Station sin público en lugar del habitual Teatro Dolby, vieron sus índices de audiencia desplomarse a un mínimo histórico de 9,85 millones de espectadores.

¿Podrá la lista de candidatos del martes detener la marea? Entre las películas que se espera que les vaya bien se encuentran la epopeya de ciencia ficción de Denis Villeneuve Dune ("Duna"), la historia autobiográfica de Kenneth Branagh sobre el paso a la adultez Belfast y el western gótico de Jane Campion The Power of the Dog ("El poder del perro"). Por desgracia, Jackass Forever ("Jackass por siempre"), que actualmente encabeza la taquilla en Estados Unidos, tendrá que esperar hasta el próximo año.

Aquí hay cinco preguntas de cara a las nominaciones.

¿QUÉ TANTO DOMINARíN LOS SERVICIOS DE STREAMING?

Los servicios de streaming ya han figurado por años en los Oscar, pero esta vez podrían acaparar el apartado de mejor película. Después de los cambios en las reglas de la academia, 10 cintas serán nominadas a mejor película y es posible que solo unas pocas se hayan estrenado tradicionalmente en los cines. Netflix, que aún persigue su primer trofeo a la mejor película, tiene tres contendientes en The Power of the Dog, la comedia apocalíptica de Adam McKay Don™t Look Up ("No miren arriba") y la adaptación musical de Lin-Manuel Miranda Tick, Tick ... Boom!. Apple tiene el drama sobre una familiar de sordos CODA y la adaptación de Joel Coen a The Tragedy of Macbeth" (La tragedia de Macbeth) de Shakespeare. Amazon está representada con Being the Ricardos ("Ser los Ricardo") de Aaron Sorkin. Dos películas que se estrenaron simultáneamente en los cines y en HBO Max, Dune y King Richard (" Rey Richard: Una familia ganadora"), protagonizada por Will Smith, buscan la candidatura. Eso ha hecho que contendientes como Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson (MGM, Focus Features) y Belfast (Focus) se destaquen como lanzamientos primero en cines.

¿SE UNIRíN A LA FIESTA LOS GRANDES ÉXITOS DE TAQUILLA?

Dada la caída en los ratings de los Oscar y un año tumultuoso para los cines, a algunos les gustaría ver representados el martes a la mayor cantidad posible de filmes que complacen a las multitudes. ¿Podría Spider-Man: No Way Home ("Spider-Man: Sin camino a casa"), el mayor éxito de la pandemia con 749 millones de dólares en boletos vendidos en Estados Unidos y 1.770 millones a nivel mundial, o la última película de James Bond con Daniel Craig No Time to Die ("Sin tiempo para morir") y 774 millones de dólares recaudados en todo el mundo, ser nominadas a mejor película? Por mucho que el populismo de los Oscar necesite algo de pop, no cuenten con que alguno de estos dos títulos quede entre las 10 candidatas. El gremio de la academia que más apoya los taquillazos de gran presupuesto, el de productores, no las incluyó en su altamente predictiva premiación. Eso probablemente deje a Dune (que facturó 399 millones de dólares a nivel mundial) como la más taquillera en la categoría. Pero también existen otras métricas para medir las películas más populares de la actualidad. Don™t Look Up es la segunda película más popular de Netflix, con más de 359 millones de horas vistas, según la compañía.

¿CUíN INTERNACIONALES SERíN LOS NOMINADOS?

Dos años después de que el thriller coreano Parasite ("Parásitos") de Bong Joon Ho ganara el premio a la mejor película, un grupo de filmes internacionales aclamados podrían competir en varias categorías principales. Si bien ninguna película tiene el amplio apoyo que convirtió a Parasite en la primera cinta en lengua no inglesa en ganar el máximo honor de Hollywood, el magistral drama japonés de tres horas Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi, podría figurar en las categorías de mejor película, dirección o guion. Otras películas con un fuerte apoyo fuera de la categoría de mejor película internacional incluyen Madres paralelas de Pedro Almodóvar (busque a Penélope Cruz en la súper competitiva categoría de mejor actriz), A Hero ("Un héroe") de Asghar Farhadi, The Worst Person in the World ("La peor persona del mundo"), The Hand of God ("Fue la mano de Dios") de Paolo Sorrentino y la animada Flee de Jonas Poher Rasmussen. Al expandir y diversificar su membresía en los últimos años, la academia se ha vuelto más internacional y ha ampliado la influencia de los votantes en el extranjero.

¿ENTRARí KRISTEN STEWART?

Por un momento se esperaba ampliamente que Kristen Stewart obtuviera su primera nominación al Oscar por su interpretación de la princesa Diana en Spencer del chileno Pablo Larraín. Pero esa película ha dividido a críticos y cinéfilos, y la candidatura al Oscar de Stewart, que alguna vez parecía sólida, ahora está lejos de ser segura. El Sindicato de Actores de Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés) y los premios BAFTA del cine británico pasaron por alto a la actriz de 31 años. La academia podría nominarla este año, pero la categoría es brutalmente competitiva este año. Entre las favoritas están Olivia Colman por The Lost Daughter (La niña perdida), Lady Gaga por House of Gucci (La casa Gucci), Jennifer Hudson por Respect ("Respect: La historia de Aretha Franklin"), Nicole Kidman por Being the Ricardos, Cruz, Jessica Chastain por The Eyes de Tammy Faye ("Los ojos de Tammy Faye) y Alana Haim por Licorice Pizza. Si Stewart no es desairada, alguien más lo será.

¿LO VERí SUFICIENTE GENTE?

Esta es probablemente la pregunta más importante que enfrentan los Oscar este año, y se cierne sobre todo. Los índices de audiencia de todos los programas de premios han estado bajando durante años, pero la pandemia y el crecimiento del streaming han acelerado el desmantelamiento de la tradición de Hollywood. Este año, la academia ha señalado que todo está en discusión. ¿Deberían invitar al astro de Spider-Man Tom Holland como maestro de ceremonias? Aún no se han anunciado los detalles sobre el espectáculo, pero la academia ha dicho que habrá un presentador por primera vez desde 2018. ¿Quizás Johnny Knoxville tiene algunos trucos bajo la manga?

