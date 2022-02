Las Kardashian estrenan el 14 de abril nuevo reality en Hulu

Las Kardashian prometen un pase de acceso total a sus vidas, nuevamente, a partir del 14 de abril, cuando estrenen su nueva serie de telerrealidad, esta vez en Hulu.

Luego de 20 temporadas en E! con el programa que las hizo famosas, Keeping Up With the Kardashians, sus fanáticos han estado esperando una fecha para el proyecto de Hulu anunciado poco después de que terminaron.

A decir por un avance de The Kardashians, Kylie, Kim, Kourtney, Kris, Khloe y Kendall traerán el glamour como promete la serie original de Hulu: Todas las paredes se derribarán. Su reality anterior se basó en la unión familiar hasta que las mujeres K (y los muchos hombres y niños en sus vidas) llegaron a la cima.

Una sinopsis para el nuevo reality no deja de lado esos elementos cotidianos. La más reciente versión, prometen, revelará la verdad detrás de los titulares. Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares hasta las hilarantes alegrías de la hora de jugar y dejar a los niños en la escuela.

Pero los atracones tendrán que esperar. Los episodios se irán estrenando de a uno, los jueves.