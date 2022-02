Holanda: Policía investiga denuncias de abuso en "The Voice"

La policía holandesa ha recibido cinco reportes de presuntos abusos relacionados con la competencia de talento The Voice of Holland y unos 20 informes de comportamiento inapropiado y posible comportamiento sexualmente transgresor por parte de personas vinculadas al programa.

La policía no reveló detalles de las denuncias en un comunicado emitido el lunes, citando razones de privacidad.

El programa de investigación en línea BOOS (que en holandés quiere decir enojado) informó el mes pasado que había recibido múltiples denuncias, desde una acusación de violación hasta mensajes en WhatsApp con tintes sexuales enviados por dos panelistas de The Voice of Holland y su pianista y director de orquesta.

El exproductor del programa, el magnate de los medios de comunicación John de Mol, se disculpó y dijo a BOOS que en sus años como productor de The Voice of Holland solo recibió una denuncia, en 2019, contra el pianista y líder de la banda Jeroen Rietbergen.

Rietbergen era pareja de la hermana de De Mol, la estrella de la televisión holandesa Linda de Mol. La actriz terminó su relación y el popular programa de talentos fue sacado del aire en medio de las acusaciones. Rietbergen se disculpó por su comportamiento. Otros dos panelistas han negado haber actuado mal.

La policía dijo en un comunicado el lunes que está trabajando con el Ministerio Público del país para investigar los informes y si ameritan abrir investigaciones penales.

Este proceso toma tiempo. Queremos hacer esto, como siempre, con el mayor cuidado por las víctimas, dijo la policía.

Los informes de abuso en la popular competencia de canto, que transmite versiones locales en distintas naciones, han reabierto el debate de #MeToo en los Países Bajos.

En un caso no relacionado, uno de los administradores más importantes del club de fútbol Ajax de ímsterdam renunció el domingo por la noche y se disculpó por enviar mensajes inapropiados a sus colegas.

Marc Overmars, exjugador estrella del Ajax, el Arsenal, el Barcelona y la selección nacional de Holanda, se disculpó en un comunicado emitido por el Ajax. No me di cuenta de que estaba cruzando la línea con esto, pero eso me quedó claro en los últimos días, dijo.