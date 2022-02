EEUU advierte que Rusia podría invadir Ucrania cualquier día

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió el domingo que Rusia podría invadir Ucrania cualquier día y que ello iniciaría un conflicto con un enorme costo humano.

El asesor del presidente Joe Biden envió la fuerte advertencia un día después de que funcionarios estadounidenses confirmaron que Rusia ha reunido al menos el 70% de la fuerza militar que probablemente pretende tener a mediados de mes para darle al presidente Vladimir Putin la opción de lanzar una invasión en gran escala sobre Ucrania.

Si estalla la guerra, esto tendrá un costo humano enorme para Ucrania, pero creemos que, según nuestros preparativos y nuestra respuesta, también tendrá un costo estratégico para Rusia, declaró Sullivan.

Durante su presentación en programas de entrevistas dominicales en Fox News Sunday, Meet the Press de la cadena NBC y This Week de ABC, Sullivan no se refirió directamente a los reportes de que la Casa Blanca ha informado a los legisladores que una invasión en gran escala podría resultar en una rápida caída de Kiev con la posibilidad de hasta 50.000 víctimas

Los funcionarios estadounidenses esbozaron una serie de indicadores que dejan entrever que Putin tiene la intención de iniciar una invasión en las próximas semanas, aunque se desconocen el tamaño y la magnitud. Hicieron hincapié en que una solución diplomática todavía parece posible. Los funcionarios hablaron acerca de las evaluaciones internas del gobierno sobre el caso con la condición de no ser identificados.

Entre esos indicadores militares se destaca la reprogramación de mediados de febrero a marzo de un ejercicio de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia que generalmente se lleva a cabo cada otoño. Eso coincide con lo que los funcionarios estadounidenses ven como el momento más probable para la invasión.

Washington ha intensificado las advertencias en los últimos días de que Moscú parece cada vez más decidido a invadir territorio ucraniano.

La semana pasada, funcionarios del gobierno de Biden dijeron que, según información de inteligencia, Rusia había diseñado un complot complejo con el fin de fabricar un ataque de las fuerzas ucranianas que el Kremlin pudiera usar como pretexto para emprender acciones militares contra su vecino.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, declaró el jueves que dicho plan incluía la producción de un video de propaganda explícita que mostraría explosiones escenificadas y el uso de cadáveres y de actores haciéndose pasar por dolientes.

Podría pasar mañana o podría tomar algunas semanas, dijo Sullivan, y agregó que con los despliegues militares Putin se ha puesto en una posición... para poder actuar agresivamente en contra de Ucrania en cualquier momento.

Sullivan dijo que el gobierno estadounidense tiene esperanzas de que los rusos tomen medidas para reducir las tensiones a través de canales diplomáticos.

Lo fundamental es que Estados Unidos necesita y está preparado para cualquiera de esas contingencias y en sintonía con nuestros socios y aliados, declaró. Hemos reforzado a nuestros aliados en el flanco oriental.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo que el gobierno continúa buscando una solución diplomática, pero al mismo tiempo sabemos que los rusos siguen preparándose, y trabajaremos para atender los temas de seguridad.