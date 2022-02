"Jackass Forever encabeza las taquillas en EEUU y Canadá

Jackass Forever fue la película más taquillera en los cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana al recaudar 23,5 millones de dólares, según cálculos del estudio dados a conocer el domingo.

La cuarta entrega de la serie sobre bromas, payasadas y acrobacias superó a la competencia de Moonfall y Spider-Man: No Way Home, que llevaba seis de sus primeras ocho semanas en los cines en el primer lugar.

Spider-Man: No Way Home recaudó 9,6 millones de dólares adicionales el fin de semana, para un total a nivel nacional de 748,9 millones. Globalmente acumula 1.770 millones.

Jackass Forever se exhibe en 3.604 cines en Norteamérica. La primera cinta de la serie recaudó 22,8 millones de dólares en su debut en 2002. El episodio más exitoso fue el anterior, Jackass 3D™s, que captó 50 millones en 2010. Pero, con un costo de producción de solamente 10 millones de dólares, Jackass Forever ya es evidentemente un éxito para Paramount.

Las películas que atraen a una audiencia más joven tienen un potencial de éxito mucho mayor (durante la pandemia), dijo Paul Dergarabedian, analista de medios para la firma Comscore. Y la audiencia masculina joven realmente parece querer ir al cine.

El 68% de la audiencia de Jackass Forever ha sido masculino, y el 67% tenía entre 18 y 34 años. La cinta es clasificación R.

A continuación presentamos la venta estimada de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas en Norteamérica serán dadas a conocer el lunes.

1. Jackass Forever, 23,5 millones de dólares

2. Moonfall, 10 millones

3. Spider-Man: No Way Home, 9,6 millones

4. Scream, 4,7 millones

5. Sing 2, 4,2 millones

6. The King™s Man, 1,2 millones

7. Redeeming Love, 1 millones

8. American Underdog, 800.000 dólares

9. The 355, 700.000 dólares

10. The Wolf and the Lion, 675.027 dólares