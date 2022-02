Piden agilizar investigaciones por feminicidios en Guatemala

Un grupo de organizaciones de mujeres y familiares de víctimas de feminicidio con carteles y consignas pidieron el viernes al sistema de justicia de Guatemala agilizar las investigaciones para resolver este tipo de crímenes, pues los procesos se han paralizado, especialmente tras la pandemia.

"Hoy se cumplen dos años de la muerte de mi hija y aún no tengo justicia", dijo Heidy Escalante frente a la Corte Suprema de Justicia. La mujer es madre de Chelsiry Paola Hernández Escalante, de 12 años, quien fue asesinada el 4 de febrero de 2020.

La madre de la menor, vistiendo una camiseta con un dibujo de su hija, dijo que pide al organismo judicial y a la fiscalía agilizar las investigaciones pues tras dos años de la muerte de su hija y de haber detenido al presunto responsable, aún no se emite ninguna condena.

El crimen contra la menor se hizo público cuando sus familiares empezaron a buscarla. Según su madre, el día de su desaparición y muerte ella que tenía que salir a trabajar y le pidió a un familiar cuidarla, pero la niña desapareció. Poco días después. el cuñado de la madre confesó que él mató a la menor.

El hombre se unió a la búsqueda de mi hija sabiendo lo que había hecho, pero luego le confesó a mi hermana que él la había matado, supuestamente en un accidente la atropelló y luego la quemó para desaparecer la evidencia y que no lo culparan, pues dijo que tenía miedo, relató Escalante a The Associated Press.

Agregó que no quería creer que el cuerpo encontrado era el de su hija y recordó que pocos días antes le habían hecho unas muestras dentales a sus hijos, con los que se pudo comparar los restos encontrados e identificar a la niña.

Paula Barrios, coordinadora de la organización Mujeres Transformando el Mundo, dijo que hay que recordar que es necesario que hayan mecanismos de control de los casos para asegurar que los procesos tengan avances. Esto (que los procesos se estanquen) revictimiza a las familias y las mantiene en la zozobra de si van a alcanzar o no la justicia, explicó.

Barrios dijo que está documentado con datos el bajo rendimiento de los jueces especializados en temas de femicidio "porque la mayoría de los casos no logra llegar a un debate porque hay deficiencia en la investigación. Aquí hace falta formación para fiscales pero también para jueces".

El femicidio no solo es la muerte trágica y violenta de una mujer, sino que encima desestructura a su familia. Hay víctimas colaterales que el sistema no está alcanzando ni atendiendo y son precisamente las familias, explico Barrios.

Lo que queremos es que haya justicia para que ninguna otra familia tenga que pasar lo que nosotros hemos vivido, dijo Escalante.