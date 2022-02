México: Narcos ya usan dispositivos explosivos improvisados

establecer bloqueos y retenes en muchos de los caminos del estado. Los cargamentos de lima, aguacate y ganado que salen de Michoacán deben pagarles un impuesto de guerra a los Viagras.

La estrategia de inmovilidad parece formar parte de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrazos, no balazos, con el fin de evitar la confrontación.

Lo grave aquí es que no hay tampoco una respuesta del Estado contundente para enfrentarlos, dijo Ibarrola. Esto es lo grave, y no porque no se tenga la fortaleza, ahí está el Ejercito que puede hacerlo... (pero) sencillamente no se le ordena.

Mientras tanto, los cárteles han desarrollado drones portadores de bombas, y sus miembros más temidos son los droneros. Aunque inicialmente burdos y peligrosos de cargar y operar ”y con estallidos que aún son preocupantemente indiscriminados_, los drones han mejorado y no es inusual ver techos de metal de graneros abiertos como latas por el impacto de las explosiones.