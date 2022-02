Cae avioneta cerca de líneas de Nazca, en Perú, y mueren 7

Siete personas murieron el viernes luego de que una avioneta civil cayó cerca de un aeródromo de la ciudad Nazca, al sur de la capital de Perú, donde existen gigantescos grabados preincas sobre la arena.

El brigadier Juan Tirado, bombero de la compañía de bomberos número 82 de la ciudad de Nazca, dijo a la prensa que todos los tripulantes habían fallecido. No hay sobrevivientes, indicó.

La compañía turística, Aero Santos, propietaria de la avioneta, informó a The Associated Press que dentro de la nave iban cinco turistas junto al piloto y copiloto. Al momento no se ha determinado con exactitud la nacionalidad de los turistas.

La televisora local N mostró imágenes de la avioneta destrozada con el motor aún arrojando humo.

Las líneas de Nazca, ubicadas al sur de Lima en la costa desértica frente al Pacífico, tienen una antigí¼edad de entre 1.500 y 2.000 años. Son enormes grabados que representan figuras imaginarias, criaturas y plantas realizadas en el desierto costero en épocas anteriores a los Incas y los estudiosos creen que pudieron ser calendarios, sistemas rituales de caminos o manifestaciones astrales.

Constituyen uno de los geoglifos más grandes del mundo y están reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.