Paulina Rubio recibirá Premio Lo Nuestro a la trayectoria

Paulina Rubio recibirá este mes el Premio Lo Nuestro a la trayectoria.

Rubio, intérprete de Mío, Ni una sola palabra y Yo no soy esa mujer, será agasajada en la 34a edición del galardón que se transmitirá en vivo desde la FTX Arena de Miami el 24 de febrero a las 8 pm (0100 GMT). Se prevé que Rubio tenga un número musical en la ceremonia.

La vida no deja de sorprenderme. Estoy muy agradecida y conmovida por este reconocimiento a mi carrera, dijo Rubio a The Associated Press en un mensaje compartido por los representantes del Premio Lo Nuestro. Tantas vidas, tantas historias. Las batallas han valido la pena. Y más porque juntos las hemos librado. Mi familia, mis fans y mis amigos siempre de la mano. Hoy estoy aquí celebrando 30 años de historia, de nuestra historia. Gracias al Pau Power que hasta hoy nos une.

Rubio formó parte del grupo pop Timbiriche en la década de 1980 e inició su carrera como solista en 1992 con el álbum La chica dorada, cuyo título se convirtió en su sobrenombre.

A lo largo de los años ha sido galardonada con cinco Premios Lo Nuestro: álbum pop del año por Paulina, artista pop femenina del año en dos ocasiones, video musical del año por Te quise tanto, canción cumbia del año “regional mexicano por Tú y yo con Raymix- y el premio especial Jóvenes con Legado. También fue presentadora de la gala en 1993 y ha tenido diversas actuaciones en vivo a lo largo de los años.

Rubio, cantante, presentadora, empresaria y actriz, nació en la Ciudad de México el 17 de junio de 1971 y comenzó su carrera desde niña en Timbiriche. Border Girl, Pau-Latina, Ananda y Brava! son otros de sus álbumes. Su más reciente sencillo es el tema con toques autobiográficos Yo soy.