Tennessee: Expulsan a senadora demócrata acusada de fraude

La mayoría republicana en el Senado estatal de Tennessee expulsó el miércoles a una senadora demócrata recientemente hallada culpable de fraude, la primera vez que esa cámara expulsa a un legislador por lo menos desde la Guerra Civil.

La senadora, Katrina Robinson, quien es de raza negra, denunció el hecho como un linchamiento legislativo por parte de la cámara, de mayoría blanca.

El caso penal contra Robinson, quien es de Memphis, circula en torno a dinero federal destinado a una escuela para temas de salud que ella operaba antes de ser electa senadora.

Robinson y otros demócratas calificaron la expulsión de prematura, señalando que varios de los cargos iniciales fueron desestimados y para los dos cargos que quedan, no ha sido sentenciada.

Si bien la expulsión de una senadora por primera vez en la historia no es algo que ninguno de nosotros quería ver, fue algo necesario, afirmó el titular de la cámara Randy McNally en una declaración tras la votación.

La integridad del Senado es de importancia suprema, añadió.

Tras la votación, de 27 a favor y cinco en contra, Robinson denunció el hecho como un linchamiento legislativo, suscitando aplausos y gritos de apoyo entre sus partidarios, algunos de los cuales tenían ojos llenos de lágrimas y se pusieron de pie.

Me siento golpeada estando aquí parada ante ustedes, afirmó Robinson. Y realmente no preparé palabras porque no hay palabras para describir lo que acaba de suceder.

Un senador republicano, John Stevens, expresó que Robinson había sido juzgada por un jurado de ciudadanos en un tribunal.

El jurado determinó que ella violó una ley penal. El juez no se declaró en desacuerdo. ¿Cómo podemos pedir a los ciudadanos que respeten la integridad y la reputación del Senado si nosotros les faltamos el respeto a ellos al ignorar sus decisiones?, dijo Stevens.

La fiscalía acusó a Robinson de pagar gastos personales con más de 600.000 dólares en fondos federales otorgados a su escuela. Robinson fue convicta en dos de los 20 cargos, por 3.400 dólares en gastos de boda en 2016.