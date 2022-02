Perú frena clasificación de Ecuador; empatan 1-1 en Lima

Ecuador tenía la ventaja y, con ella, el boleto mundialista en la mano. De pronto, una camiseta desapareció, y todo lo demás también.

Perú frenó al menos por ahora la clasificación de Ecuador a la Copa del Mundo, tras empatar el martes 1-1 en Lima, y fortaleció sus propias posibilidades de luchar por la repesca intercontinental.

Edison Flores marcó el tanto del empate por los locales mediante un cabezazo letal hacia abajo, frente al arquero Hernán Galíndez a los 68 minutos.

En ese momento, Ecuador soñaba con un triunfo que le llevaba a la Copa del Mundo, gracias al gol que había conseguido Michael Estrada en el amanecer del encuentro.

Es una sensación de que se te escapa algo que cuidábamos mucho, confesó el volante ecuatoriano Félix Torres, al dirigirse a los camerinos.

El empate dejó en cambio a la Tri con 25 puntos, todavía sin la clasificación matemática pero sólo por debajo de Brasil y Argentina, que sellaron ya sus respectivos pasajes a Qatar. Después de Ecuador se ubica Uruguay con 22 unidades y provisionalmente con otro boleto directo al Mundial.

Pese a sólo empatar como local, el punto puede ser valioso para la selección peruana, que es quinta con 21 puntos y por ahora tiene el derecho de disputar un repechaje contra una selección asiática. Supera por dos unidades a Chile y por cuatro a Colombia.

Seguimos dependiendo de nosotros mismos, mientras haya chance le vamos a pegar duro, dijo el lateral peruano Miguel Trauco.

Ecuador cierra la eliminatoria con dos partidos. El 24 de marzo, visita a Paraguay, cinco días antes de recibir a Argentina. Perú visitará a Uruguay y recibirá a Paraguay.

Los visitantes sacaron toda su artillería desde el pitazo inicial y en el primer minuto el delantero Michael Estrada sorprendió al guardameta peruano Pedro Gallese tras un largo pase de Félix Torres.

Perú atacó sin suerte hasta que a los 68 minutos, Luis Advíncula se apoderó de un balón que quedó a la deriva en el callejón derecho del área visitante y centró para que Flores marcara.

¿Fue una terrible desconcentración ecuatoriana en el momento más inoportuno?

No faltó poder de concentración. Hubo un detalle ahí", respondió el técnico argentino Gustavo Alfaro, quien explicó que, tras una lesión del volante Ayrton Preciado, dispuso sustituirlo por el lateral Diego Palacios.

Pero algo complicó el cambio y dejó mal parada a la selección ecuatoriana.

Desapareció la camiseta (de Palacios). No estaba la camiseta y por eso no pudimos hacer el cambio, y en ese momento, cuando me traen la camiseta, ya el árbitro había puesto en movimiento la pelota y nos faltaba un jugador. Y de ahí vino la jugada... Es la fatalidad.

De cualquier modo haría falta mucha más mala suerte para dejar fuera del Mundial a Ecuador, que lo disputó por última vez en Brasil 2014 y se ausentó de Rusia 2018.