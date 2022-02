La vida es vista en capítulos en Verdens verste menneske

El otoño pasado el director de cine Joachim Trier y los actores Renata Reinsve y Anders Danielsen Lie se reunieron en un restaurante en el centro de Nueva York para hablar sobre por qué la gente no dejaba de llorar con su película.

Si su filme, Verdens verste menneske (La peor persona del mundo y en inglés The Worst Person in the World), fuera un melodrama llorón se podrían esperar ese tipo de respuestas. Pero a pesar de que Verdens verste menneske tiene momentos de dolor y pérdida, se trata principalmente sobre un camino incierto y disperso de autodescubrimiento para una joven (Reinsve) en los primeros años de la edad adulta. La emotiva respuesta que genera la película tiene más que ver con su cálida compasión y su gran espíritu, captura gran parte del encanto, la confusión, la locura y el romance de la vida, en 35 milímetros.

Un amigo estaba diciendo en broma ˜¡Oh! Programas de televisión, ¿eso no es muy 2016?™, dijo Trier. Necesitamos luchar por la gran pantalla nuevamente y hacer algo que respira y que tenga un gran corazón. Nosotros partimos de eso.

Verdens verste menneske es la candidata de Noruega para una posible nominación al Oscar y el intento de Trier por hacer comedia romántica. La película ha tenido una larga vida, se estrena el viernes en cines en Estados Unidos y le valió a Reinsve un premio a mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes el año pasado. Desde entonces ha recorrido múltiples festivales, incluyendo Nueva York, donde se realizó una entrevista en septiembre pasado antes de que el estreno de la película se aplazara. Igualmente ha llegado a listados de filmes destacados como uno realizado por The Associated Press.

Es la tercera película de la llamada trilogía de Oslo de Trier, un grupo disímbolo de películas que comenzó con Reprise (Reprise - Vivir de nuevo) de 2006 y continuó con Oslo, 31. august (Oslo, 31 de agosto) de 2011, ambas protagonizadas por Lie. Sin embargo Verdens verste menneske se desarrolla en un periodo de tiempo más largo, con elipsis entre tanto. Es un periodo en la vida de Julie que abarca su relación con un caricaturista listo para sentar cabeza (Lie) y un encuentro casual difícil de olvidar (Herbert Nordrum).

La película tiene 12 capítulos, incluyendo un prólogo y un epílogo en los que Julie, una millennial de 29 años, busca un propósito e imagina una gran narrativa para su vida pero lo experimenta sin nada de perspectiva objetiva.

Es escandinava y pretenciosa, pero Kierkegaard alguna vez dijo: ˜Sólo podemos entender la vida en reversa, pero estamos obligados a vivirla hacia adelante™, dijo Trier. Hacemos una autonarrativa donde vemos nuestra vida en capítulos. Yo pongo mi vida en capítulos por las eras en las que he hecho películas. Recuerdo estar hace 10 años con Anders haciendo ˜Oslo. august 31™ y Renata estaba ahí, o acababa de salir de la escuela de teatro, y nosotros nos dimos cuenta de que ella era realmente increíble y que teníamos que hacer algo después.

Reinsve tuvo un pequeño papel en Oslo. august 31 con sólo un diálogo: Vamos a la fiesta.

Eso es algo muy humano de decir, dijo Lie riendo. Es parte de la vida.

Al escribir Verdens verste menneske con su socio regular de guionismo, Eskil Vogt, Trier comenzó a imaginar a Reinsve, quien había pasado los años entretanto haciendo principalmente teatro, para el papel. La película ha sido una revelación para la actriz de 34 años. Reinsve, quien todavía se está ajustando a su nueva fama, siente que es fácil conectar con la sensación de Julie de constante asombro existencial.

Estoy de acuerdo con ella en muchas cosas, dijo Reinsve. Es imposible tomar una decisión que es correcta. Tienes que vivirlo, uno vive en un caos. Pero no lo sabes hasta después. Yo me puedo sentir muy identificada con eso. Todo es caos, simplemente me he rendido.

Si Verdens verste menneske se trata de la indecisión que puede enganchar a cualquiera mientras navega por la vida, este es un tema constante para Lie. Aunque es un actor celebrado y bastante conocido (la Sociedad Nacional de Críticos de Cine lo nombró mejor actor de reparto por su papel en Verdens verste menneske), Lie trabaja como médico de tiempo completo en Oslo cuando no está actuando.

Ese es mi caos, dijo suspirando.

Pero para el actor de 43 años, los giros y cambios del destino son difíciles de separar de las vidas ficticias que ha interpretado en la trilogía de Oslo. Para él, un tema que conecta a las tres es el choque entre las expectativas que uno tiene de la vida y cómo suceden las cosas en realidad, dentro y fuera de pantalla. Reprise hizo que Lie conociera a su esposa en una fiesta de la película, por ejemplo.

Pensamos que nuestras vidas serán una historia con un desarrollo lineal. Pero cuando vivimos nuestras vidas en el presente es simplemente caos aleatorio por todas partes. ¿Por qué estoy aquí?,¿cuál es mi propósito?, dice Lie. Después miras atrás en tu vida y hay estructura. Creas ficción, una narrativa para encontrar el sentido de lo que está ocurriendo.

A pesar de esto, Trier no quería que Verdens verste menneske se viera abrumada por su existencialismo. Juega con el tiempo e incluso se detiene en un momento de realismo mágico que le gusta comparar con la escena del desfile de Twist and Shout en Ferris Bueller™s Day Off (Un experto en diversiones). Para Trier, Verdens verste menneske es parte de una tradición sincera y juguetona que abarca películas de autor internacionales y filmes de estudios de Hollywood, incluyendo la Nueva Ola Francesa, las comedias de George Cukor y las películas de los años 70 de Paul Mazursky, Mike Nichols y Hal Ashby.

Hay una rama del cine que juega con esto, esa forma no tiene que ser una cámara formal y estática de seriedad sino una manera de acceder a las emociones humanas de una forma musical, dijo Trier. Hablamos de que esto es casi musical a pesar de que no hay canciones o números de baile.

Que la gente responda, y sí, llore, con Verdens verste menneske es para Trier una señal de que el público está adoptando la intimidad de la película y que les importa.

Si sientes que puedes acceder a ese espacio viendo la película en la que te puedes permitir ser emotivo de esa forma, dijo. Ese es el mayor halago.

Jake Coyle está en Twitter como: http://twitter.com/jakecoyleAP