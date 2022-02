Mickey Guyton, Jhené Aiko y Mary Mary al Super Bowl

La estrella country Mickey Guyton cantará el himno nacional en el Super Bowl este mes, mientras que la sensación del R&B Jhené Aiko interpretará America the Beautiful.

Sus actuaciones se realizarán el 13 de febrero en el SoFi Stadium en Inglewood, California, antes del partido de campeonato y del medio tiempo a cargo de Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y Kendrick Lamar. Las actuaciones y el partido se transmitirán por NBC.

La actriz Sandra Mae Frank interpretará el himno nacional y America the Beautiful en lenguaje de señas estadounidense.

El dúo gospel Mary Mary estará acompañado por la Orquesta Juvenil de Los Angeles, conocida como YOLA, para interpretar Lift Every Voice and Sing. La orquesta será dirigida por Thomas Wilkins, el director principal de la Orquesta del Hollywood Bowl de Los Angeles. Ambas pertenecen a la Orquesta Filarmónica de Los íngeles (LA Phil).

El DJ y productor galardonado con el Grammy Zedd pondrá la música durante los calentamientos de los jugadores previos al partido.

La empresa de Jay-Z Roc Nation es la productora ejecutiva del espectáculo de medio tiempo por tercer año consecutivo, mientras que Jesse Collins regresa como productor ejecutivo.

Guyton hizo historia como la primera mujer negra en ser nominada al Grammy en una categoría de country y como la primera solista negra en ser anfitriona de los Premios de la Academia de la Música Country (ACM). Ha sido nominada en cuatro ocasiones al Grammy y es famosa por el éxito Black Like Me.

Aiko, quien ha sido nominada en seis ocasiones al Grammy es una de los principales estrellas del R&B y tiene múltiples certificaciones platino por canciones como Sativa, While We™re Young y The Worst.

Mary Mary, el dúo de hermanas compuesto por Erica Campbell y Tina Atkins-Campbell, ha ganado dos Grammy. Las artistas originarias de Inglewood se volvieron famosas en el gospel y luego alcanzaron un mayor éxito comercial con canciones como Get Up, Thankful y Shackles (Praise You).