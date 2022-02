Detenido hombre por amenazar a universidad de California

Un individuo que al parecer envió amenazas a la Universidad de California en Los íngeles fue detenido en Colorado el martes, informaron autoridades.

En un comunicado, la UCLA se expresó aliviada de que las autoridades han detenido al individuo que profirió amenazas contra parte de nuestra comunidad de la UCLA ayer.

Horas antes, la UCLA tuvo que ordenar que todas las clases se realizaran remotamente debido a las amenazas. Los estudiantes habían regresado a clases presenciales el lunes.

El Departamento de Policía de la UCLA está al tanto de un preocupante correo electrónico y un mensaje enviado a algunos miembros de la comunidad y contactó a agencias del orden fuera del estado y federales, dijo la universidad en una serie de mensajes en redes sociales antes de la detención del sospechoso, identificado como Matthew Christopher Harris, de 31 años.

La oficina del FBI en Los íngeles está trabajando con la UCLA para evaluar la situación, dijo a The Associated Press la portavoz de dicha oficina, Laura Eimiller, antes de la detención en Colorado.

Los Angeles Times reportó que obtuvo correos electrónicos que fueron enviados a estudiantes y profesores que mostraban que las autoridades estaban investigando a un exprofesor de la UCLA que presuntamente envió un video aludiendo a un tiroteo masivo y un manifiesto de 800 páginas con amenazas contra individuos en el departamento de filosofía.

Los mensajes de la UCLA en redes sociales no confirmaron los detalles del reporte del Times, pero dijeron: Agencias del orden fuera del estado han confirmado que la persona que hizo las amenazas contra UCLA está bajo observación y no en California. Las clases hoy seguirán remotas.

El departamento de relaciones con la prensa de la universidad no respondió el martes a mensajes de The Associated Press en busca de comentario.

La universidad colocó en redes sociales números telefónicos para estudiantes y profesores y empleados que deseen terapia.

El campus de UCLA fue sacudido por un tiroteo en 2016 cuando un exestudiante mató a su esposa en un suburbio de Minneapolis y viajó a la universidad, donde mató a tiros a un profesor de ingeniería que fue su mentor, tras lo cual se suicidó.