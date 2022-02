Tormenta traerá nevadas y lluvia helada en partes de EEUU

Se espera que una fuerte tormenta invernal afecte a una amplia franja de Estados Unidos a partir del martes, con nevadas que comenzarán en las Montañas Rocosas y lluvias heladas hasta el sur de Texas, antes de dejar caer nieve y hielo en la región centro-norte del país.

Los meteorólogos hicieron el pronóstico casi un año después de que una catastrófica tormenta invernal devastó la red de electricidad en Texas y causó centenares de muertes. El gobernador Greg Abbott planeaba informar a la prensa el martes sobre los preparativos en el estado, aunque el pronóstico esta semana no prevé temperaturas heladas prolongadas similares a las de la tormenta de febrero de 2021.

Se emitieron advertencias y alertas de tormenta invernal para una amplia sección del país, desde El Paso, Texas, a través del centro y partes del noreste, hasta Burlington, en Vermont. La tormenta sigue a una nevada intensa que cubrió de blanco muchas partes de la costa este del país.

Durante la tormenta de esta semana, algunas zonas pudieran registrar una mezcla de lluvia y nevisca antes de dar paso a las nevadas. Será un sistema muy caótico y dificultará mucho los viajes, opinó Marty Rausch, del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

El Servicio dijo que se esperaban entre 15 y 30 centímetros (6 y 12 pulgadas) de nieve para el jueves por la mañana en partes de las Rocosas y el centro del país, al tiempo que se esperaban heladas desde Texas hasta el Valle de Ohio.

Agregó que para el miércoles y el jueves eran posibles de 20 a 36 centímetros (8 a 14 pulgadas) de nieve en partes de Michigan, incluso Detroit. Entre el miércoles y el viernes por la mañana se pronosticaban de 23 a 36 centímetros (9 a 14 pulgadas) de nieve en el noroeste de Ohio.

Los periodistas de The Associated Press Julie Walker en Nueva York y Jill Bleed en Little Rock, Arkansas, contribuyeron para este despacho