Whoopi Goldberg se disculpa por declaración sobre Holocausto

La actriz Whoopi Goldberg se ha disculpado por decir que el Holocausto no era un hecho racial, declaración que provocó reacciones adversas.

Goldberg hizo sus declaraciones iniciales en el programa matutino The View el lunes. Su disculpa apareció en un tuit horas después.

"En el programa de hoy dije que el Holocausto ˜no es un hecho racial sino de la inhumanidad del hombre para con el hombre™. Como dijo Jonathan Greenblatt de la Anti-Defamation League, ˜El Holocausto fue la aniquilación sistemática del pueblo judío por los nazis, que los consideraban una raza inferior™. Reconozco mi error", dijo Goldberg.

El pueblo judío de todo el mundo siempre ha tenido mi apoyo y eso jamás vacilará. Lamento haber causado dolor. Escrito con mis más sinceras disculpas, Whoopi Goldberg, añadió.

El panel en The View, un programa de discusiones sobre los asuntos candentes del día, discutía la prohibición de Maus, una novela gráfica sobre los campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial, por una junta escolar en Tennessee que citó como razones escenas de desnudez y el uso de palabrotas. El libro ha ganado un Premio Pulitzer, entre varios galardones literarios.

Goldberg dijo: Me sorprende que les haya incomodado la desnudez, el hecho de que hubo algo de desnudez. Quiero decir, trata sobre el Holocausto, la matanza de 6 millones de personas, ¿eso no les molestó? Digamos la verdad sobre esto. El Holocausto no es un hecho racial. No, no es racial.

La panelista Joy Behar dijo que para los nazis, los judíos eran una raza diferente".

Pero el tema no es la raza. No lo es. Se trata de la inhumanidad del hombre para con el hombre, respondió Goldberg, quien insistió en sus conceptos durante toda la discusión.

Greenblatt agradeció a Goldberg el lunes por la noche.

Gracias @WhoopiGoldberg por corregir tu declaración anterior y reconocer la naturaleza del Holocausto. A medida que el antisemitismo crece a niveles históricos, espero que podamos colaborar para combatir la ignorancia sobre ese horrendo crimen y el odio que nos amenaza a todos", tuiteó.