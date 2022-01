Rogan responde a Spotify y avisos sobre COVID-19

Después de las protestas contra Spotify iniciadas por Neil Young debido a la difusión de información falsa sobre la vacuna contra el COVID-19, el servicio de streaming anunció que añadirá avisos de contenido al comienzo de los podcasts que hablen sobre el virus.

En un mensaje enviado el domingo, el director general de Spotify, Daniel Ek, esbozó reglas más transparentes para la plataforma, luego de las críticas por parte de Young, quien retiró el miércoles su música de Spotify después de que el gigante tecnológico rechazó eliminar unos episodios del podcast The Joe Rogan Experience, que ha sido criticado por propagar información falsa sobre el virus.

Personalmente, hay muchos individuos y opiniones en Spotify con las que no estoy de acuerdo, en lo absoluto, escribió Ek. Para mí es importante que no asumamos la postura de censurar contenidos al mismo tiempo que garantizamos que haya reglas en vigor y consecuencias para aquellos que las violen.

Ek dijo que los avisos dirigirán al usuario a un centro de noticias verificadas sobre COVID-19 de Spotify en lo que describió como un nuevo esfuerzo para combatir la desinformación. Se pondrá en marcha en los próximos días, dijo Ek. No se refirió específicamente a Rogan o a Young.

Rogan respondió a la controversia el domingo, diciendo en un video de Instagram que sólo buscaba tener conversaciones en su podcast con gente que tiene opiniones diferentes.

No estoy tratando de promover la desinformación, no estoy tratando de ser controvertido, dijo Rogan. Nunca he tratado de hacer nada con este podcast fuera de simplemente hablar con gente.

También dijo que él mismo selecciona a los invitados de su podcast y que tratará de invitar a médicos con opiniones diferentes justo después de charlas con los controvertidos. Rogan señaló que antes se sentó con el doctor Sanjay Gupta, el principal corresponsal médico de CNN, el doctor Michael Osterholm, quien es miembro del consejo asesor sobre COVID-19 del presidente Joe Biden y el doctor Peter Hotez de Baylor College of Medicine.

Rogan también celebró la noticia de los avisos de contenido antes de podcasts sobre COVID-19.

Seguro, tengamos uno ahí. Estoy muy contento con eso, dijo.

En tanto, el príncipe Enrique de Inglaterra y su esposa Meghan, la duquesa de Sussex, que han firmado un acuerdo de varios años para producir y conducir podcasts en Spotify bajo su compañía de producción Archewell Audio, pidieron el domingo a la plataforma que controle la información falsa sobre el virus.

En abril pasado nuestros cofundadores comenzaron a expresar inquietudes a nuestros socios en Spotify sobre las consecuencias bastante reales de la desinformación sobre COVID-19 en su plataforma, dijo un vocero de Archewell en un comunicado. Hemos seguido expresando nuestras inquietudes a Spotify para asegurarnos de que se hagan cambios en su plataforma para ayudar a tender esta crisis de salud pública. Esperamos que Spotify esté a la altura de este momento y estamos comprometidos a continuar con nuestro trabajo juntos mientras lo hace.

Previamente el domingo Nils Lofgren, el guitarrista de Bruce Springsteen, miembro de Crazy Horse y colaborador frecuente de Young, dijo que se unía a la revuelta de Young en Spotify. Lofgren señaló que ya había retirado los últimos 27 años de su música y pidió a las discográficas con su música anterior que hicieran lo mismo.

Alentamos a todos los músicos, artistas y amantes de la música a ponerse de pie a nuestro lado y romper lazos con Spotify, escribió Lofgren.

El viernes Joni Mitchell dijo que buscaba retirar toda su música de Spotify en solidaridad con Young. Previamente, cientos de científicos, profesores universitarios y expertos en salud pidieron a Spotify establecer inmediatamente una política clara y pública para moderar la desinformación en su plataforma. Sus críticas se enfocaban a un episodio del 31 de diciembre de The Joe Rogan Experience en el que Rogan invitó al doctor Robert Malone, un especialista en enfermedades infecciosas que ha sido vetado de Twitter por difundir información falsa acerca del COVID-19.