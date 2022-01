Ilusionado por Dos oruguitas, Yatra lanza Dharma

A días de conocer si la canción Dos oruguitas de la película animada de Disney Encanto será nominada al Oscar, Sebastián Yatra lanza su álbum Dharma.

Estoy súper feliz realmente de poder compartir este álbum con ustedes, dijo el cantautor colombiano en una entrevista por videollamada desde Miami. Es el reflejo de mi corazón y de todas mis experiencias y sentimientos en estos últimos años.

El álbum de 17 cortes incluye sencillos como Tacones rojos, Chica ideal con el puertorriqueño Guaynaa y Pareja del año con el boricua Myke Towers, además de temas esperados como Las dudas con la española Aitana y Dharma con el colombiano Jorge Celedón y la española Rosario. Lanzado el viernes bajo el sello Universal Music Latino, es su tercer disco de estudio después de Mantra de 2018 y Fantasía de 2019.

Yatra explicó que el título del álbum viene de las enseñanzas que le ha dado el budismo y es el complemento del karma, una palabra muy usada en la actualidad para hablar de repercusiones negativas. El video de la canción homónima, dirigido por Daniel Durán, también fue lanzado el viernes.

El karma... es como las lecciones que uno viene a aprender y lo que te duele, eso está atado al apego, al ego y al miedo y a las expectativas. El dharma es el otro lado de la moneda y es cuando ya aprendiste tu lección y entras en un estado bien bonito de consciencia y de aceptación de la realidad y los sentimientos, dijo Yatra.

Por ello, Dharma representa el estado o el proceso emocional que estoy viviendo y esa búsqueda interna después de muchas experiencias en su carrera que lo llevaron a profundizar en su interior.

Me he dado cuenta que yo nunca voy realmente a disfrutar esas cosas o a valorarlas si no hago un trabajo diario o no le dedico espacio a encontrar la magia dentro de mí y a ver las cosas increíbles que tenemos cada uno dentro de nosotros, dijo el músico. Estamos buscando toda la magia fuera cuando está aquí, somos esa magia.

Uno de los temas del álbum que más expectativas ha generado es Las dudas con Aitana. En un video lanzado como adelanto que fue muy compartido por sus seguidores, ambos aparecen cantando el tema de rock en el estudio de grabación. Yatra dijo que gracias a la participación de ambos como coaches de La Voz Kids en España surgió su amistad.

Nos hemos hecho muy amigos y poder compartir esta canción definitivamente es algo que me emociona. Ojalá que la gente la cante por todos lados y poder seguir haciendo rock yo en mi carrera porque el sentimiento que hay en un concierto de rock es como inigualable.

Más conocido como intérprete de baladas, pop y reggaetón, Yatra también ejercitó sus músculos de rockero en el álbum Spanish Model del británico Elvis Costello interpretando Llorar (Big Tears).

Que me haya invitado en este álbum en donde hace versiones en español de sus canciones icónicas fue por supuesto que bien emocionante, dijo Yatra. Que alguien como Elvis te diga ˜puedes cantar este tipo de música™, dices ˜quizá sí tiene razón y este tipo de canciones le pueden quedar bien a mi voz si las escribo y tienen como mi sello impreso™.

Otro de los temas que se destacan en el álbum es Quererte bonito, que compuso e interpreta con la venezolana-estadounidense Elena Rose y que fue grabada en vivo.

Yo cada vez que escucho esa canción me transporto, la vivo como si fuera la primera vez, realmente entiendo por qué me decidí dedicar a la música, para mí es como mi tesis como compositor, dijo Yatra. Escribiendo junto a Elena realmente abrí mi corazón y me abrí a que la vida y el mundo nos hablaran y pudieran contar esta historia a través de nosotros.

Hablando de magia, o más bien de Encanto, el 8 de febrero se darán a conocer las nominaciones a los Premios de la Academia y, tras ser nominada los Globos de Oro, Dos oruguitas se perfila como una fuerte candidata a mejor canción original.

El tema fue compuesto por Lin-Manuel Miranda y es parte de la banda sonora de la cinta de Walt Disney Animation Studios que llegó al primer lugar de la lista Billboard 200. Es el primer soundtrack en lograr la hazaña desde Frozen II en 2019, mientras que la película ocupó el primer puesto de los contenidos más vistos del servicio de streaming Disney+.

Los papás me paran a dar las gracias por ˜Dos oruguitas™ porque sus niños están enamorados de la canción, contó Yatra. Me ponen aquí a cruzar los dedos de que quedemos nominados, si Dios quiere, a los Oscar y poder estar representando a mi país y a Latinoamérica en lo más importante del cine.

En caso de ser nominado, voy a ir vestido de oruguita, dijo en broma, agregando ya más serio: No he terminado de procesar nada de esto, la verdad.

Yatra comenzará el 23 de febrero la gira de Dharma en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. También visitará Guadalajara y Monterrey, y luego se presentará en España, en Madrid y Barcelona.

Estoy metido en cada aspecto del show tocando muchos instrumentos, con los bailarines, en las coreografías, haciendo un poquito de todo, dijo. Realmente nos vamos a disfrutar mucho esta gira donde no vienen a verme a mí, sino que van a encontrarse ustedes reflejados en todas estas emociones.