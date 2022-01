Bieber y Rodrigo lideran nominaciones a los iHeartRadio

Justin Bieber lidera con nueve la lista de nominados a los Premios iHeartRadio de la Música gracias a sus dos grandes éxitos colaborativos de 2021, Peaches con Daniel Caesar y Giveon y Stay con The Kid LAROI.

La estrella emergente Olivia Rodrigo le sigue con ocho menciones por su sencillo debut drivers license, mientras que Doja Cat y Giveon obtuvieron siete cada uno para la entrega de premios, prevista para el 22 de marzo en Los íngeles.

Los premios de iHeartRadio honran a los artistas más escuchados del año en sus estaciones y aplicaciones, y los fans pueden votar en varias categorías, incluyendo mejores letras, mejor cover y mejor video musical, entre otras.

Las dos canciones de Bieber fueron nominadas a canción del año junto con temas de Rodrigo, Adele, Ed Sheeran, Silk Sonic, Dua Lipa, Lil Nas X, Ariana Grande y Doja Cat con SZA.

Rodrigo se medirá por el premio a la artista femenina del año con Grande, Doja Cat, Dua Lipa y Taylor Swift. Doja Cat tiene dos canciones en el apartado de mejor colaboración: Kiss Me More con SZA y Best Friend con Saweetie.

Giveon, Rodrigo, The Kid LAROI, Maneksin y Tate McRae son los candidatos a mejor nuevo artista pop.

Los Premios iHeartRadio de la Música se transmitirán por la cadena Fox desde el Shrine Auditorium y por las estaciones y aplicaciones de iHeartRadio.

