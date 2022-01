Florida: pasa 5 días preso por error de identidad

Un cocinero del sur de Florida dice que padeció una pesadilla recientemente cuando la policía lo confundió con un prófugo del mismo nombre, aspecto similar y casi el mismo cumpleaños.

Leonardo Silva Oliveira, de 26 años, estaba prófugo bajo cargos de violación de las condiciones de libertad condicional. Pero el 20 de enero las autoridades arrestaron a Leonardo Silva Oliveira, de 26 años, frente al restaurante de Broward donde trabaja como cocinero, informó el diario local SunSentinnel.

Oliveria, el cocinero, pasó cinco días en la cárcel del condado de Broward. Dice que las autoridades deberían haber sabido que él no era el prófugo porque es 10 días menor y no tiene tatuajes. El informe policial dice que Oliveira, el prófugo, tiene un edificio tatuado en el brazo izquierdo y un reloj en el derecho.

Miraron mis brazos. No vieron nada. Pero igual me apresaron, dijo el cocinero al diario.

Estuvo preso hasta el martes, cuando las autoridades por fin comprendieron su error.

Cuando la policía lo arrestó frente al restaurante donde trabajaba, fue la primera vez que tuvo algún problema con la ley.

Estuve encerrado las 24 horas, dijo. Me dejaron salir de la celda durante una hora el sábado, domingo y lunes. Tenía una ventanita, no había TV. Nada que hacer salvo mirar las paredes y tratar de no pasar frío.

Antes de que se realizara una audiencia judicial, la comisaría del condado de Broward obtuvo las huellas digitales del prófugo y las comparó con las del cocinero.

Cuando se determinó que las huellas digitales no coincidían, Oliveira fue liberado inmediatamente, dijo el vocero de la comisaría, Carey Codd.