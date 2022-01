Rusia: escaso optimismo tras respuesta de EEUU a reclamos

deja escaso lugar para el optimismo.

Sin embargo, añadió que siempre hay perspectivas para continuar un diálogo. Conviene tanto a nosotros como a los estadounidenses.

El canciller ruso Serguei Lavrov observó que la respuesta estadounidense contiene algunos elementos que podrían conducir al inicio de conversaciones serias sobre asuntos secundarios, pero enfatizó que el documento no contiene una respuesta positiva al asunto principal: el reclamo ruso de no expansión de la OTAN y la no instalación de armamentos que puedan amenazar a Rusia.

Lavrov dijo a la prensa que los funcionarios presentarán sus propuestas a Putin, quien tiene la respuesta estadounidense. Peskov dijo que la reacción rusa no demorará.

Las declaraciones oficiales evasivas reflejan el hecho de que es Putin quien determina por su cuenta las siguientes medidas de Rusia. El mandatario ruso ha advertido que ordenará medidas técnico-militares si Occidente rechaza los reclamos de seguridad rusos.

Peskov añadió que Putin y el presidente estadounidense Joe Biden decidirán si deben mantener una nueva conversación luego de dos llamadas el mes pasado.