Sundance: Descendant relata historia de barco esclavista

Pocas veces el pasado se mezcla con el presente en un documental de la forma en que lo hace en Descendant, un relato de no ficción sobre el último barco del que se tenga registro que llevó cautivos africanos al sur de Estados Unidos para ser esclavizados.

Descendant de Margaret Brown, que se estrenó recientemente en la edición virtual del Festival de Cine de Sundance, relata el descubrimiento del barco, una goleta de madera de 27 metros (90 pies) que fue quemada y hundida secretamente cerca de Mobile, Alabama, después de que se usara para trasladar y esclavizar a 100 africanos en un viaje por el Atlántico a mediados del siglo XIX, décadas después de que se declarara ilegal el comercio internacional de esclavos.

Descendant documenta de cerca el descubrimiento del barco Clotilda, que fue confirmado en 2019. Para los lugareños, es una afirmación muy esperada de una historia oscura de la que poco se habló durante un siglo. El sitio en el río Mobile es efectivamente la escena de un crimen cometido hace 160 años donde, en 1860, el esclavizador Timothy Meaher y el capitán William Foster sumergieron la evidencia de un pecado estadounidense.

Pero el extenso y reflexivo documental de Brown se enfoca más en las preguntas sobre herencia, historia y justicia que el Clotilda presenta para sus descendientes y para la comunidad de Africatown, el pueblo a las fueras de Mobile fundado por muchos de esos esclavos.

La historia del barco es solo la punta del iceberg, dijo Brown en una entrevista. Ni siquiera es realmente la historia. El barco es algo así como el incidente incitador.

Africatown fue designado como distrito histórico en 2009, pero por mucho tiempo se ha visto afectado por una fábrica de papel y la contaminación. Se establecieron zonas protegidas, pero era demasiado tarde para los residentes. En Descendant, el Africatown del presente está profunda y claramente relacionado con su pasado.

Brown creció en Mobile y ha documentado antes otras ocasiones historias raciales. Su película de 2008 The Order of the Myths retrató detalladamente la tradición segregada del Mardi Gras al tiempo que se adentraba en la historia de Africatown y el Clotilda. La cineasta se sintió impulsada a volver al tema cuando el periodista Ben Raines pensó que había encontrado los restos de la embarcación, lo que llevó a noticieros y muchas personas más a Mobile (el descubrimiento inicial de Raines fue incorrecto, pero se le atribuye haber despertado el interés en una búsqueda que condujo a la identificación de los restos).

Stanley Nelson dijo una vez: ˜Es hora de que los cineastas blancos hagan películas sobre sus antepasados™. Como, dejen de hacer películas sobre nuestros antepasados. Y eso realmente resonó conmigo, dijo Brown. ˜Order of Myths™ es algo así como la antropología blanca. Pensé que esta película sería más como eso. Pero no es lo que quería. En algún momento pensé: creo que esta historia no contada es la historia.

Brown fue guiada por los descendientes de aquellos que llegaron en el Clotilda, quienes aparecen en la película como Lorna Woods, Emmett Lewis y Joycelyn M. Davis, cofundadora y vicepresidenta de la Clotilda Descendants Association. Las conversaciones tratan de la importancia de conocer la historia propia y no ser borrado de ella. También se habla de reparación de daños. Con el descubrimiento del Clotilda potencialmente trayendo turismo e inversión a la zona, una comunidad se une para apoderarse al mismo tiempo de su historia y su futuro.

Los ancestros están trabajando, dice en la película el folclorista y profesor de la Universidad del Sur de Alabama Kern Jackson. Los ancestros están moviendo a todos.

Aunque no aparece en la película, Ahmir Questlove Thompson es uno de sus productores ejecutivos. Él también es descendiente del Clotilda, algo de lo que se enteró como invitado de Finding Your Roots de PBS con Henry Louis Gates. Según Thompson, a los realizadores del programa les llevó más de dos años rastrear la historia de su familia.

Es importante para mí saber de dónde vengo, dijo Thompson en una conversación transmitida vía streaming por Sundance. Hay una expresión que dice que uno no sabe a dónde va a menos que sepa de dónde viene. El solo hecho de saber que vine de algún lugar realmente me hizo algo que fue un paradigma, una experiencia que me cambió la vida. Al involucrarme en este proyecto, estaba encantado de hacerlo porque esperaba poder aprender aún más.

Para Thompson, Descendant tiene una conexión con el documental de Questlove de 2021 Summer of Soul (Or... The Revolution Will Not Be Televised) (Summer of Soul (...o, cuando la revolución no pudo ser televisada)), sobre un impresionante festival musical de Harlem en 1969 que fue ignorado por décadas.

Borrar la historia negra es un tema común que ha estado ocurriendo en mi vida los últimos dos años y medio, dijo Thompson. Con estos dos proyectos, estoy aprendiendo sobre los diferentes extremos del borrado negro.

Descendant, que está a la venta en Sundance, fue realizado por Participant Media, la empresa de producción detrás de películas con temática social como An Inconvenient Truth (Una verdad incómoda), Spotlight (En primera plana) y John Lewis: Good Trouble.

La versión virtual de Sundance ha restado algo de brillo a muchas de las películas que quizá habrían tenido su gran momento en cines llenos, pero es especialmente doloroso para aquellos involucrados con Descendant. Si bien hay varios proyectos sobre el Clotilda y su legado en camino, como un museo, un especial de National Geographic y un nuevo libro de Raines, la ovación que Descendant y sus protagonistas seguramente habrían recibido habría sido un merecido momento de reconocimiento.

Creo que todos iban a venir. Participant iba a traer a algunos de ellos y otras personas simplemente iban a asistir, dijo Brown con añoranza. Iba a venir mucha gente.

