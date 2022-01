Estudiantes colombianos vuelven a educación 100% presencial

Cerca de 10 millones de estudiantes colombianos regresaron el lunes a las aulas de manera 100% presencial luego de casi dos años de una nula u ocasional asistencia por las restricciones de la pandemia.

El gobierno avaló el retorno a la presencialidad total en las escuelas cuando el país atraviesa el cuarto pico de contagios como consecuencia de la prevalencia de la variante ómicron. La vacuna contra COVID-19 no es un requisito para que los menores ingresen a los colegios, pero el gobierno ha decidido promoverla al instalar puestos de inmunización en la entrada de éstos. Los niños deben tener un permiso de sus padres para ser vacunados.

El útil escolar más importante en el 2022 es la vacuna, dijo la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, a un grupo de estudiantes que la observaban y participaban de un acto gubernamental en el colegio Fontibón, al occidente de Bogotá y con capacidad para 1.200 estudiantes, donde los menores hicieron fila tomando distancia y usando mascarilla. Bonilla aseguró que 56% de los niños de 3 a 11 años y 72% de los jóvenes de 12 a 17 años están vacunados con la primera dosis de la vacuna en Bogotá.

El retorno a las clases 100% presenciales fue efectivo en 46 partes del país. La misma tarea inició la semana anterior en 17 zonas más y se espera que para el 31 de enero retornen los colegios restantes.

El retorno a las aulas no se ha dado en igualdad de condiciones, advirtió el sindicato de maestros en referencia a la brecha que existe entre los colegios en zonas urbanas y rurales. Más del 30% de los colegios rurales en el país no tienen servicio de agua potable, dijo a The Associated Press Nélson Alarcón, miembro ejecutivo del sindicato Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Los compañeros (maestros) están allí en esas condiciones: sin protocolos de bioseguridad ni infraestructura, agregó.

El gobierno asegura que ha invertido aproximadamente 300 millones de dólares para la implementación de protocolos de bioseguridad y adecuación de sedes.

Para el gobierno nacional es una prioridad que todos retornen y lo hagan bajo estrictos protocolos de seguridad, cuidado y salud. Por este motivo, la invitación es a continuar con los protocolos establecidos de lavado de manos, ventilación de espacios y uso de tapabocas, dijo la viceministra de Educación, Constanza Alarcón Párraga, el lunes en su visita a un colegio en Caldas, al centro del país.