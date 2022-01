Irlanda protesta por maniobras rusas cerca de su costa

Rusia tiene previsto realizar maniobras militares cerca de la costa de Irlanda, algo que el ministro irlandés de Exteriores, Simon Coveney describió el lunes como no bien recibido en medio de crecientes tensiones e incertidumbre sobre si Moscú planea invadir Ucrania.

Coveney dijo a la prensa que estaba previsto que los ejercicios se hicieran a 240 kilómetros (150 millas) de la costa suroriental irlandesa, en aguas internacionales pero también dentro de la zona económica exclusiva irlandesa.

No tenemos la capacidad de impedir que esto ocurra, pero desde luego he dejado claro al embajador ruso en Irlanda que no es bien recibido, dijo Coveney en Bruselas a su llegada para reuniones con sus colegas de la UE centradas en Rusia y Ucrania.

Este no es el momento de aumentar la actividad militar y la tensión en el contexto de lo que está ocurriendo con y en Ucrania, afirmó.

El ministro reconoció que Rusia puede organizar maniobras en aguas internacionales, pero el hecho de que decidan hacerlo en las fronteras occidentales (...) de la UE, cerca de la costa irlandesa, es algo que en nuestra opinión simplemente no sea bien recibido y no deseado ahora mismo, especialmente en las próximas semanas.