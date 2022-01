Develan mural de Gloria y Emilio Estefan en Miami

Miami tiene ahora un nuevo mural, en honor a Gloria y Emilio Estefan, en la Pequeña Habana.

El artista local Disem305 pintó el enorme retrato de la pareja en la década de los ochenta cuando se hicieron populares sus éxitos Conga y Rhythm is Gonna Get You.

La obra fue develada el sábado, con la asistencia de funcionarios municipales y del hijo de la pareja, Nayib Estefan.

El mural es parte de una campaña entre la Fundación Kcull Life con artistas locales para mejorar vecindarios históricos y preservar la cultura cubanoestadounidense. Una conocida tienda de disfraces en la Calle Ocho donó la pared.

La fundación recientemente presentó otro mural, en honor a la salsera Celia Cruz, quien también era cubana.