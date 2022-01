Juez de EEUU autoriza confiscar crucero en centro de disputa

Un crucero que debía llegar a Miami en lugar de ello se dirigía a las Bahamas, luego que un juez en Estados Unidos autorizó la orden de confiscarlo en medio de una demanda por falta de pago de combustible.

Ubicadores de cruceros muestran que el Crystal Symphony está ahora en Bimini, una de las islas en las Bahamas.

Pasajeros dijeron a medios de prensa que serán llevados por ferry a un puerto del sur de Florida el domingo. No queda claro cuántos pasajeros iban a bordo; un medio de prensa dijo que 300 y otro 700. Según el sitio web de la compañía, el crucero tiene capacidad para 848 pasajeros.

El buque debía llegar a Miami el sábado. Pero un juez federal de Miami emitió una orden de captura contra la nave el jueves, una práctica marítima en la que un alguacil estadounidense aborda la nave y toma el control al momento en que entra a aguas estadounidenses.

La demanda fue presentada en Miami por Peninsula Petroleum Far East contra el buque, bajo un procedimiento marítimo que permite tomar medidas contra naves por deudas no pagadas. Según la denuncia, Crystal Symphony es manejada por Crystal Cruises and Star Cruises, y ambas están demandadas por incumplimiento de contrato y por adeudar 4,6 millones de dólares en combustible.

Crystal Cruises anunció días atrás que estaba suspendiendo operaciones hasta fines de abril.

Aparte de Crystal Symphony, tiene otros dos cruceros activos: uno termina su paseo el 30 de enero en Aruba y el otro el 4 de febrero en Argentina.

La suspensión de operaciones dará a la gerencia de Crystal la oportunidad de evaluar sus negocios actuales y evaluar sus opciones para el futuro, indicó la firma en un comunicado hace pocos días.