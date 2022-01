Muere Meat Loaf, autor de "Bat out of Hell", a los 74 años

Meat Loaf, la oronda superestrella del rock amada por millones de personas por su álbum "Bat Out of Hell y por himnos oscuros y teatrales como Paradise by the Dashboard Light, Two Out of Three Ain™t Bad y I™d Do Anything for Love (But I Won™t Do That), ha fallecido. Tenía 74 años.

El cantante, nacido bajo el nombre de Marvin Lee Aday, murió el jueves, según un comunicado de su familia en su página oficial de Facebook.

Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf ha fallecido esta noche", señaló la nota. Sabemos lo mucho que significada para muchos de ustedes y agradecemos de verdad todo el amor y el apoyo mientras pasamos este momento de duelo por la pérdida de un artista inspirador y un hombre tan hermoso (...) Desde su corazón a sus almas... ¡Nunca dejen de rockandrollear!.

No se señaló la causa del deceso ni se ofrecieron más detalles, pero Aday había sufrido numerosos problemas de salud a lo largo de los años.

Bat Out of a Hell", su mega éxito de ventas en colaboración con el compositor Jim Steinman y el productor Todd Rundgren, se publicó en 1977 y lo convirtió en uno de los cantantes más reconocidos del rock. Los fanáticos se enamoraron de la potente voz de este intérprete de pelo largo y más de 110 kilos (250 libras) de peso, y de lo cómico y poco romántico del título de sus canciones: You Took The Words Right Out of My Mouth, Two Out of Three Ain™t Bad y Paradise By the Dashboard Light, un operística advertencia sobre llegar hasta el final.

Le sobreviven Deborah Gillespie, su esposa desde 2007, y sus hijas Pearl y Amanda Aday.