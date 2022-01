Biden lanza nueva advertencia a Rusia por posible invasión

El presidente estadounidense Joe Biden afirmó el jueves que cualquier movimiento de tropas rusas a través de la frontera con Ucrania sería considerado una invasión y que Moscú pagaría un precio muy alto por esta acción.

Sus palabras fueron el más reciente intento de la Casa Blanca por aclarar los comentarios que Biden hizo un día antes, cuando insinuó que una pequeña incursión de Rusia en territorio ucraniano podría dar lugar a una respuesta más mesurada por parte de Estados Unidos y sus aliados.

Ante una avalancha de críticas por parte de legisladores republicanos y funcionarios ucranianos de que los comentarios de Biden habían invitado a una acción militar limitada por parte del presidente ruso Vladimir Putin, el mandatario estadounidense trató de aclarar sus comentarios al inicio de una reunión en la Casa Blanca centrada en la política interior.

He sido sumamente claro con el presidente Putin", aseveró Biden. "No hay lugar a una malinterpretación: Cualquier unidad que cruce la frontera hacia Ucrania, es una invasión, declaró Biden. Que no quede duda que si Putin toma esta decisión, Rusia pagará un precio muy alto.

En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se prepara para reunirse el viernes en Ginebra con el ministro del Exterior de Rusia, Sergey Lavrov, en un intento por reducir las tensiones que parece destinado al fracaso.

El miércoles, Biden dijo que cree que Moscú procederá con la invasión y advirtió a Putin que su país pagaría un precio muy alto en pérdida de vidas y una posible exclusión del sistema bancario internacional si sus tropas ingresan a territorio ucraniano.

Pero Biden también causó preocupación entre sus aliados al decir que la respuesta a una invasión rusa depende de lo que haga.

Una cosa es una incursión menor y entonces tendríamos una disputa sobre qué hacer y qué no, etcétera, declaró.

Biden recalcó el jueves que Rusia tiene un largo historial en el uso de medidas no militares para llevar a cabo agresiones: tácticas paramilitares, los llamados ataques de zona gris y actos de soldados rusos que no portan uniformes rusos.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy fue uno de los que expresó su preocupación por la declaración de Biden de una incursión menor.

Queremos recordarles a las grandes potencias que no existen las incursiones menores ni las naciones pequeñas. Así como no existen víctimas menores ni poco dolor por la pérdida de seres queridos, tuiteó.

Horas antes el jueves, Blinken advirtió durante una visita a Berlín que habría una respuesta rápida y severa de Estados Unidos y sus aliados en caso que Rusia ordene el avance de fuerzas militares hacia Ucrania.

Si cualquier fuerza militar rusa cruza la frontera ucraniana y comete nuevos actos de agresión en contra de Ucrania, se producirá una respuesta pronta, severa y unida de parte de Estados Unidos y nuestros socios y aliados, dijo Blinken en una conferencia de prensa junto a su homóloga alemana.

Posteriormente, Blinken acusó a Rusia de amenazar los cimientos del orden mundial con su despliegue de alrededor de 100.000 soldados cerca de Ucrania. Aseguró que Rusia deberá enfrentar una respuesta global coordinada y severa en caso de que lleve a cabo una invasión.

Enfrentamos asuntos complicados y no se resolverán rápidamente, admitió Blinken. Ciertamente, no asumo que los resolvamos mañana en Ginebra.

Blinken dijo que las acciones de Rusia hacia Ucrania son un intento por socavar las normas internacionales y tan sólo la más reciente en una serie de violaciones de varios tratados, acuerdos y compromisos que ha hecho Moscú para respetar la soberanía y el territorio de otros países.

Permitir que Rusia viole esos principios con impunidad nos llevaría de regreso a una época mucho más peligrosa e inestable, cuando este continente, y esta ciudad, estaban divididos en dos, separados por tierra de nadie y vigilados por soldados, con la amenaza de una guerra a gran escala sobre la vida de todos, dijo Blinken a una audiencia reunida en la Academia de Ciencias y Humanidades de Berlín-Brandeburgo. También enviaría el mensaje a otros lugares del mundo de que estos principios son prescindibles.

Los periodistas de The Associated Press Vladimir Isachenkov, en Moscú, y Vanessa Gera, en Varsovia, contribuyeron a este despacho.