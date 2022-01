Entrevista AP: Aguilera retoma español con toda "LA FUERZA"

simplemente me inspiran demasiadas cosas diferentes para hacer eso. Tenía muchas ganas de ser fiel a las diferentes cosas que me inspiran. Me encanta salir con mis amigos y escuchar reggaetón y bailar, eso te hace sentir bien y Santo con Ozuna es una muestra increíble de eso, pero ya sabes, siempre honrando a los clásicos. La reina lo mantiene bastante auténtico, es divertido sumergirse en (la música ranchera) y también es un tributo a la leyenda, Vicente (Fernández) El rey.

AP: Háblame de Santo. ¿Cómo fue trabajar con Ozuna?

AGUILERA: Esa fue una de las primeras canciones de las que realmente escuché una pista y dije: Dios mío, me encanta esta canción. El gancho estaba ahí. (La cantautora puertorriqueña) GALE fue una de las compositoras, es una bella escritora, súper poética. ¡Realmente un tema complicado para la lengua! Tuve que trabajar extra en algunas de esas letras, ¿sabes? (Risas) ¡Pero amo tanto la canción! Te puede hacer sentir sexy y empoderada. Después de grabarla regresé a Los íngeles y recibí un email que decía: OK, tienes que revisar tu correo electrónico, hay una sorpresa. Y la sorpresa fue el verso de Ozuna (risas). Me dije, "¡Dios mío!. Estaba tan emocionada de que él se uniera al disco, y él la hizo suya. Entonces, justo después de que terminé Pa™ mis muchachas con las chicas pasé directamente a Santo con Ozuna, y filmamos el video ahí mismo en Las Vegas después de los Latin Grammy. Encarnamos este mundo etéreo de la naturaleza, la alucinación y la oscuridad retorcida, pero soy perseguida por un examante que me traicionó, así que... (risas). Fue un video muy divertido de filmar y la canción tiene un gancho innegable.

AP: Dos décadas después de Mi reflejo, ¿cuáles son tus expectativas con LA FUERZA?

AGUILERA: ¡No tengo expectativas! Es solo una obra de amor. He estado en este negocio demasiado tiempo como para preocuparme por esperar algo. ¡Siempre puede pasar cualquier cosa! He aprendido a lo largo de los años a realmente dejar pasar lo que la gente piensa, lo que la gente dice. Solo quiero hacer cosas que amo, hacer cosas que los fanáticos espero amen, aprecien e inspirarlos. En conclusión, realmente hacer música que pueda amar y respetar y sentirme orgullosa y compartir con mis hijos, que perdure después de que yo me haya ido.

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.