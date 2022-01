Jon Stewart recibirá premio Mark Twain de comedia

El comediante, anfitrión de programas de tertulia e influencia política Jon Stewart ha sido anunciado como el nuevo galardonado con Premio Mark Twain a la trayectoria en comedia del Centro Kennedy.

Stewart, de 59 años, cuyo verdadero nombre es Jonathan Stuart Leibowitz, saltó a la fama haciendo comedia de monólogos y como presentador de múltiples programas de tertulia fallidos antes de convertirse en anfitrión de The Daily Show de Comedy Central en 1999. Sus 16 años en Daily Show lo convirtieron en una fuerza cultural y política mientras Stewart entrenaba su ojo satírico en políticos y en medios nacionales cada vez más polarizados.

En su momento quizá más emblemático, Stewart fue al popular programa de debate de CNN Crossfire en 2004 y retó la premisa entera del programa que enfrentaba al ala izquierda con el ala derecha. Stewart dijo a los coanfitriones Tucker Carlson y Paul Begala que tenían una responsabilidad con el discurso político al que estaban restando valor con su interpretación falsa de papeles políticos.

Ustedes están haciendo teatro cuando deberían estar haciendo debate, dijo Stewart en un intercambio abiertamente hostil con Carlson. Lo que hacen no es honesto, lo que hacen es periodismo partidista barato.

La participación de Stewart lo llevó a nuevos niveles de prominencia y pudo haber sentenciado el destino de Crossfire, que fue cancelado tres meses después.

Desde que se retiró de The Daily Show en 2015, Stewart se ha convertido en impulsor de varias causas sociales y una de las voces más prominentes que apoyan la cobertura de salud para los socorristas que trabajaron tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Recientemente volvió como presentador de televisión en The Problem with Jon Stewart en Apple TV+.

Para mí ver sus programas de televisión a lo largo de los años ha sido partes iguales de entretenimiento y de verdad, dijo la presidenta del Centro Kennedy Deborah F. Rutter en un comunicado. En estos tiempos que suelen ser divisivos y retadores, alguien como Jon, a través de su activismo valiente por los socorristas y los veteranos, también demuestra que podemos hacer una diferencia en este mundo a través del humor, la humanidad y el patriotismo.

Stewart recibirá el premio, en su 23a edición, durante una gala el 24 de abril en la que participarán varios comediantes e invitados sorpresa. Stewart fue uno de los comediantes que habló durante la ceremonia en honor a Dave Chappelle en 2019.