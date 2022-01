Corte de Martinica desestima reparaciones por esclavitud

permite reconocer la trata de esclavos y la esclavitud como crímenes contra la humanidad, pero que la cuestión de las reparaciones económicas había sido desestimada.

Sin dejarse intimidar por la sentencia del martes, el Movimiento Internacional por las Reparaciones y otros más que se unieron a la demanda contra el gobierno francés prometieron buscar una sentencia de la Corte Suprema sobre un procedimiento legal civil que iniciaron en 2005.

Los tribunales franceses han rechazado en varias ocasiones su petición, pero ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que la ha mantenido viva al admitir sus reclamaciones.

La historia nos dará la razón, y el tiempo está de nuestro lado, dijo Garcin Malsa, presidente del movimiento, quien añadió que este asunto pondrá al descubierto los horrores del colonialismo francés y europeo. Vamos a animar al mayor número posible de afrodescendientes a presentar una demanda.

La cuestión de las reparaciones es ampliamente debatida en todo el Caribe, donde se calcula que 5 millones de esclavos fueron traídos por las potencias coloniales, entre ellas Inglaterra y Francia, y obligados a trabajar en las plantaciones de azúcar y otros campos de cultivo bajo condiciones brutales.

El poeta y político martiniqués Aimé Césaire, fundador del movimiento Négritude, declaró en una entrevista concedida en 2001 al diario francés L™Express, que no estaba a favor del arrepentimiento ni de las reparaciones.

En mi opinión, esta idea de las reparaciones es incluso peligrosa, dijo. No me gustaría que un buen día Europa se dijera a sí misma: ™¡Bueno, aquí está la nota o el cheque, y no hablemos más del tema! No hay reparación posible para algo que es irreparable y que no es cuantificable.

El periodista de The Associated Press Nicolas Vaux-Montagny contribuyó a este despacho desde París.