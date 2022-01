EEUU: Demandan a gobierno por datos de migrantes detenidos

Una clínica de abogados afiliada a la Universidad de Harvard demandó a las autoridades migratorias estadounidenses por negarse a divulgar datos sobre el uso del confinamiento solitario en sus centros de detención para migrantes.

El Programa de Clínica Legal para Inmigrantes y Refugiados de Harvard dijo en una demanda presentada en un tribunal federal de Boston que pidió la información al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y que luego de más de cuatro años ninguna de esas agencias ha cumplido totalmente.

La agrupación con sede en Cambridge dijo que defensores de los migrantes han expresado inquietudes sobre el uso de confinamiento solitario contra poblaciones inmigrantes vulnerables, como personas LGBTQ o los que tienen incapacidades.

Hay evidencias claras de que el confinamiento solitario tiene efectos devastadores, especialmente en sobrevivientes de traumas, declaró Sabrineh Ardalan, directora de la clínica.

Es esencial que obtengamos estos documentos para garantizar que el DHS no esté continuando prácticas dañinas, añadió.

La clínica dice que presentó tres pedidos de información amparados en la Ley de Libertad de Información en 2017, específicamente para datos sobre el uso del confinamiento solitario de inmigrantes con discapacidades, enfermedades mentales u otras vulnerabilidades.

La clínica dice que el ICE le indicó en 2018 que ubicó los datos relevantes, pero que hasta ahora no los ha entregado.

John Mohan, portavoz del ICE para la región de Nueva Inglaterra, dijo que la agencia no comenta sobre litigios pendientes, pero señaló que el uso del alojamiento restrictivo o la segregación es sumamente raro, pero a veces es necesario cuando un detenido se vuelve conflictivo, destructivo o inseguro.

De acuerdo con las directrices del ICE, los detenidos pueden ser separados de la población general no sólo por cuestiones disciplinarias, sino también por razones administrativas no punitivas, incluida la protección de un detenido vulnerable contra el daño cuando no hay otras alternativas razonables disponibles.

Los detenidos segregados siguen teniendo acceso a las visitas, al uso del teléfono y del comedor, así como a contacto diario con el personal de detención y médico, y a las actividades recreativas, bibliotecarias y religiosas, según las directrices.

La demanda de la clínica también apunta que el ICE emitió una directriz en 2013 que ordenaba una revisión sistemática del uso del confinamiento solitario de los detenidos.