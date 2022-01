Muere el fotógrafo Steve Schapiro a los 87 años

Steve Schapiro, el fotógrafo galardonado cuyas increíbles imágenes iban de marchas por los Derechos Civiles al set de The Godfather (El padrino) y otras películas emblemáticas ha muerto a los 87 años.

Schapiro falleció el sábado en su casa en Chicago, de acuerdo con la vocera Heidi Schaeffer. Murió a causa de cáncer de páncreas.

Originario de Nueva York, fue estudiante del fotógrafo de la Segunda Guerra Mundial W. Eugene Smith, Schapiro comenzó como fotógrafo por encargos a principios de la década de 1960 y estuvo para capturar muchos momentos históricos de la época, ya sea la Marcha de Washington en 1963 y la campaña presidencial de Robert F. Kennedy en 1968. Su obra apareció en Time, Rolling Stone, Life y otras publicaciones.

El lunes, en el feriado nacional en Estados Unidos por el natalicio del reverendo Martin Luther King, la cineasta de Selma (Selma: el poder de un sueño) Ava Duvernay mencionó las contribuciones de Schapiro, quien fotografío la marcha en 1965 de Montgomery, Alabama, a Selma.

Duvernay incluyó una imagen de King realizada por Schapiro en la que se ve ansioso entre otros líderes por los Derechos Civiles.

Él era importante para el movimiento, escribió Duvernay. Fotografió la marcha en Washington y la marcha de Selma a Montgomery. Sus imágenes cambiaron mentes durante un momento crucial.

En la década de 1970, Schapiro se volvió favorito entre cineastas y actores en Nueva York y Hollywood y estuvo en el plató de The Godfather(El padrino), Chinatown (Barrio Chino) y Taxi Driver, así como películas más recientes como The Man Who Fell to Earth (El hombre que cayó a la Tierra y Billy Madison. Entre los actores que retrató destacan Jack Nicholson, Marlon Brando, Orson Welles y Barbra Streisand.

Las fotografías de Schapiro llegaron a galerías en todo el mundo y fueron compiladas para libros como Schapiro™s Heroes, The Godfather Family Album y Then and Now. En 2017 ganó el Premio Lucie por logros en el fotoperiodismo.

Le sobrevive su esposa, Maura Smith, con quien se casó hace 39 años, y sus hijos Theophilus Donoghue y Adam Shapiro, así como sus hijas Elle Harvey y Taylor Schapiro.