Rabino de Texas: Captor se tornó cada vez más "belicoso"

Un rabino que estuvo entre cuatro rehenes en una sinagoga de Texas dijo el domingo que el británico que los mantuvo cautivos se tornó cada vez más belicoso y amenazante cerca del final de la odisea de 10 horas, la cual terminó con el ingreso de un escuadrón táctico del FBI y la muerte del secuestrador.

Las autoridades identificaron al captor como Malik Faisal Akram, un británico de 44 años que murió a disparos el sábado en la noche después de que los últimos rehenes salieron del templo de la Congregación Beth Israel aproximadamente a las 9 de la noche. El FBI dijo que no hay indicios de que hubiera otra persona involucrada en el suceso. No ha dado a conocer un posible motivo del mismo.

El rabino Charlie Cytron Walker atribuyó al entrenamiento de seguridad que recibió su congregación de los suburbios de Fort Worth a lo largo de los años el hecho de que él y los otros tres rehenes hayan sobrevivido al calvario, mismo que describió como traumático.

En la última hora de nuestra crisis de rehenes, el hombre armado se tornó cada vez más belicoso y amenazador, dijo el rabino en un comunicado. Sin el entrenamiento que recibimos, no habríamos estado preparados para actuar y escapar cuando hubo una oportunidad.

El presidente Joe Biden dijo que el episodio fue un acto terrorista. En una transmisión en vivo por Facebook se podía escuchar a Akram despotricando de las ceremonias religiosas judías y exigiendo la liberación de Aafia Siddiqui, una neurocientífica paquistaní sospechosa de tener vínculos con Al Qaeda, la cual fue declarada culpable de intentar matar a oficiales del Ejército de Estados Unidos en Afganistán.

En declaraciones a los reporteros en Filadelfia, Biden dijo el domingo que aparentemente Akram compró en las calles el arma que utilizó durante su ataque, y es posible que sólo llevara unas semanas en Estados Unidos.

Un video de la televisora de Dallas WFAA muestra a personas saliendo a toda prisa de la sinagoga, y segundos después a un hombre armado que abría la puerta, para luego cerrarla y quedarse en el interior. Momentos más tarde se escucharon varios disparos y una detonación.

Pueden estar seguros que estamos concentrados, dijo Biden. El secretario de Justicia está enfocado y asegurándose de que lidiemos con esta clase de acciones.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) no respondió de inmediato el domingo a preguntas sobre el estatus migratorio y los antecedentes de Akram. La Policía Metropolitana de Londres informó en un comunicado que su unidad antiterrorismo estaba en contacto con las autoridades estadounidenses en este caso.

Matt DeSarno, agente especial a cargo del FBI, dijo que el secuestrador estaba enfocado en un tema particular no vinculado directamente con la comunidad judía y no hay indicios inmediatos de que formara parte de un plan más extenso.

Se desconoce el motivo por el que Akram eligió la sinagoga, aunque la prisión en la que Saddiqi cumple su sentencia se encuentra en Fort Worth. Michael Finfer, presidente de la congregación, dijo en un comunicado que la posibilidad de que el hombre armado eligiera nuestra congregación era de una en un millón.

Las autoridades se han negado a revelar quién le disparó a Akram, asegurando que el tema está siendo investigado.

Los funcionarios, que no estaban autorizados a declarar sobre una investigación abierta y hablaron con The Associated Press a condición de guardar el anonimato, señalaron que el captor exigía la liberación de Siddiqui y quería que se le permitiera hablar con ella.

Tucker reportó desde Washington, D.C.

Los periodistas de The Associated Press Paul J. Weber y Acacia Coronado, en Austin; Michael Balsamo, en Washington; Colleen Long, en Filadelfia; Jennifer McDermott, en Providence, Rhode Island; Michael R. Sisak, en Nueva York; Holly Meyer, en Nashville, Tennessee; e Issac Scharf, en Jerusalén, contribuyeron a este despacho.