Gobernador: Rescatan a rehenes de sinagoga en Texas

Las personas mantenidas como rehenes dentro de una sinagoga en Texas fueron rescatadas el sábado en la noche, dijo el gobernador Greg Abbott, en lo que fue el desenlace de una crisis que había durado casi 12 horas.

Las oraciones fueron escuchadas. Todos los rehenes están vivos y a salvo, tuiteó Abbot.

Abbott envió su tuit apenas después de que se escuchara lo que parecieron fuertes disparos provenientes de la sinagoga, donde las autoridades dijeron que un hombre mantuvo a personas cautivas mientras exigía la libertad de una neurocientífica paquistaní declarada culpable de intentar el asesinato de oficiales del Ejército de Estados Unidos en Afganistán.

El secuestrador fue declarado muerto después, dijo un agente a The Associated Press a condición del anonimato. De momento no se dieron a conocer los detalles del rescate ni de la muerte del hombre.