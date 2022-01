Ecuador: Galápagos extiende su reserva marina

A bordo de una embarcación del Parque Nacional Galápagos, el presidente Guillermo Lasso, suscribió el viernes un decreto ampliando la reserva marina de ese archipiélago en 60.000 kilómetros cuadrados, con lo que ahora tiene 198.000 kilómetros, en beneficio de la preservación de especies marinas altamente migratorias como tiburones y tortugas, entre otros.

Acompañado del presidente colombiano Iván Duque y del expresidente estadounidense, Bill Clinton, destacó que este paraíso está aquí por una razón, que sea para hacer de nosotros mejores habitantes en la tierra y manifestó que a medida que crece el impacto humano en el ambiente aumenta también la responsabilidad que tenemos no solo con la naturaleza, sino hacia la humanidad.

Hacemos un llamado a todas las naciones del mundo a unirse a este esfuerzo colectivo y a preservar los irremplazables tesoros del océano. Todos estamos conectados ... lo que hagamos aquí repercutirá en otras partes del mundo, añadió, en el acto celebrado en la isla Santa Cruz, del archipiélago ecuatoriano, en medio del océano Pacifico, a 1.000 kilómetros del continente.

La iniciativa de ampliar la reserva marina de Galápagos surgió en la cumbre climática COP26, en noviembre en Reino Unido, donde junto a sus colegas de Panamá, Costa Rica y Colombia suscribieron un acuerdo de protección de un corredor marítimo donde están la isla del Cocos, en Costa Rica; Coiba, en Panamá; Malpelo, en Colombia, y Galápagos en Ecuador, considerado entre los más biodiversos del mundo y el área protegida más grande del hemisferio occidental.

Duque expresó que se ha fijado la meta de que el 30% del territorio colombiano marítimo y en superficie será área marítima antes de terminar mi gobierno el 7 de agosto de este año y dijo que la sostenibilidad ambiental no sólo es la reducción de gases de efecto invernadero, sino de acciones climáticas integrales, entre ellas, la reconciliación con la naturaleza.

De su lado, Clinton aseveró que nos hemos despertado para empezar algo nuevo, estoy honrado de ser el primer presidente de Estados Unidos en Galápagos".

Ambientalistas celebraron esta iniciativa. Eliécer Cruz, coordinador de la Organización No Gubernamental Más Galápagos, dijo en diálogo con The Associated Press que éste es un gran primer paso para la conservación marina, esto sin duda complementa y tiene una connotación especial porque conecta a la reserva marina de Galápagos con la reserva de la isla de Cocos, que acaba de ser ampliada, con lo cual básicamente tenemos una reserva binacional.

Añadió que la característica de este nueva reserva es que está situada en una especie de autopista biológica encima de la cordillera Cocos y que es utilizada por tortugas, tiburones martillo y mamíferos para transitar libremente entre Galápagos y la isla de Cocos de ida y vuelta. "Un corredor que mantiene esta zona libre de pesca, va a ser fundamental para las especies marinas migratorias.

La vocera de Acción Ecológica, Ivonne Ramos, calificó de muy buena idea la ampliación o reconocimiento de nuevos espacios que tienen alta biodiversidad o que tienen zonas frágiles, con la idea de que la declaratoria venga asociada con recursos provenientes del Estado para el control de estos espacios y que se asocie con una serie de acuerdos internacionales.

La nueva área de 60.000 kilómetros adicionales está dividida en un zona de producción no pesquera de 30.000 kilómetros, sobre la cordillera de los Cocos, y otros 30.000 kilómetros en que no se podrá usar palangre, la pesca con un cordel largo del cual cuelgan cuerdas más finas con anzuelos.

El archipiélago de Galápagos fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1979, en atención a sus especies únicas en el mundo terrestres y marinas, animales y vegetales, que sirvió al científico inglés Charles Darwin para elaborar la teoría de la evolución de las especies.