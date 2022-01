Exigen vacuna contra COVID-19 a trabajadores en Colombia

El Ministerio de Trabajo colombiano anunció el jueves que en adelante las empresas podrán exigir a sus trabajadores el certificado de vacunación contra el COVID-19 cuando desempeñen labores presenciales que impliquen asistencia masiva como bares, restaurantes, cines y escenarios deportivos.

Los trabajadores presentarán ante sus empleadores el certificado de vacunación con esquema completo, es decir, de una dosis en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson y de dos dosis para Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Sinovac.

Colombia atraviesa el cuarto pico de contagios a causa de la presencia predominante de la variante ómicron, que ha derivado en un mayor número de casos diarios que el sábado superaron los 31.000, una cifra que no se reportaba desde junio de 2021. Sin embargo, no se ha informado sobre saturación en las unidades de cuidados intensivos, que se mantienen con una ocupación del 57% en todo el país.

La Asociación de Bares de Colombia (Asobares) aseguró que aunque respalda la exigencia del carné de vacunación y la continuidad de la reactivación económica, necesitan claridad sobre cuáles son las alternativas que daría el ministerio al empleador para no exponerse a demandas de los trabajadores ni a sanciones gubernamentales.

¿Qué hacer frente a trabajadores ya contratados que aludan a sus derechos fundamentales para no vacunarse y que no sea posible su traslado a un cargo o función de no contacto con los clientes?, cuestionó Asobares el jueves en un comunicado.

La nueva normatividad no aclara dichos aspectos, sólo advierte que los trabajadores y empleadores deberán tener en cuenta que la vacunación no sólo constituye una medida preventiva para el propio individuo, sino también sanitaria para evitar mayor propagación del virus en el país.

Desde noviembre de 2021 Colombia exige la presentación del carné de vacunación a los clientes mayores de 12 años que quieran acceder a lugares de ocio y que impliquen asistencia masiva.

El gobierno ha usado la exigencia del carné de vacunación como una forma de prevenir más contagios y estimular la vacunación masiva, la cual no es obligatoria en el país.

Las autoridades sanitarias han informado que 74% de la población, estimada en 50 millones de personas, se ha inmunizado con al menos una dosis y 28% tiene el esquema completo de vacunación. La tercera dosis está habilitada para todos los mayores de 18 años que hayan superado los cuatro meses de haber recibido la segunda dosis.

Colombia acumula 5,4 millones de casos de COVID-19 confirmados y 130.529 muertes, de acuerdo con el Ministerio de Salud.