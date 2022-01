Fallece la estrella de los años 60 Ronnie Spector

las convirtió en unas de las artistas más famosas de la era de grupos femeninos, lo que las llevó de gira en Inglaterra con los Rolling Stones y a ser amigas de los Beatles.

Spector, junto a su hermana Estelle Bennett y su prima Nedra Talley, logró éxitos con clásicos como Baby, I Love You, Walking in the Rain, I Can Hear Music y Be My Baby, coescrita por Spector, Jeff Barry y Ellie Greenwich.

No nos daba miedo ser sexis. Ese era nuestro secreto, dijo Spector en su libro de memorias. Cuando vimos a The Shirelles caminar al escenario con sus grandes vestidos para fiestas, nosotras fuimos en sentido contrario y enfundamos nuestros cuerpos en las faldas más ajustadas que pudimos encontrar. Después salimos al escenario y las subimos para mostrar nuestras piernas un poco más.

Spector, cuyo nombre verdadero era Veronica Bennett, y sus compañeras de grupo multirraciales creció en la zona de Washington Heights en Manhattan. Comenzaron a cantar y bailar en clubs como Ronnie and The Relatives, haciéndose famosas por su uso liberal de delineador y rímel.

Entre más aplaudían más rímel nos poníamos la próxima vez, escribió en sus memorias. No teníamos un éxito para llamar su atención, así que teníamos que hacer una impresión con nuestro estilo. Nada de eso fue planeado, simplemente tomamos el estilo con el que nacimos y lo ampliamos.

En marzo de 1963 Estelle Bennett consiguió una audición con Phil Spector, conocido por su estilo con bajos y percusiones amplificadas apodado muro de sonido. Firmaron con Phillies Records ese mismo año y tras esto hicieron coros para otros artistas hasta que Spector hizo que el grupo grabara Be My Baby y Baby I Love You.

El álbum debut del grupo, Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica, fue lanzado en 1964. Cinco de sus 12 canciones llegaron a las listas de popularidad en Estados Unidos.

Nada me emociona más que estar en el escenario, divertirme, coquetear y hacerle guiños a los chicos y cosas así, dijo a la revista People en 2017. Simplemente me divierto tanto. Es la mejor sensación salir cuando dicen ˜damas y caballeros™ ... mi corazón se detiene por un minuto ... ˜¡Ronnie Spector y The Ronettes!™ después simplemente salir y que el público reaccione de la forma en la que reacciona, yo me puedo poner a cantar sin parar.

Tras salir de gira por Alemania en 1967, The Ronettes se separaron. Phil Spector se casó con Ronnie en 1968, después ella llegó a decir que él la mantenía encerrada en su mansión en Beverly Hills. Su autobiografía de 1990 Be My Baby: How I Survived Mascara, Miniskirts And Madness cuenta una historia triste de abuso. La pareja se divorció en 1974. Phil Spector fue sentenciado a prisión en 2009 por el asesinato de la actriz Lana Clarkson y falleció en 2020.

La influencia de Ronnie Spector se sintió mucho. Brian Wilson se obsesionó con Be My Baby y Billy Joel escribió Say Goodbye to Hollywood en honor a Spector. Amy Winehouse solía citar a Spector como su ídolo.

Martin Scorsese usó Be My Baby al comienzo de su película de 1973 Mean Streets (Calles peligrosas), la canción aparece en la secuencia de los títulos de "Dirty Dancing (Baile caliente) y los créditos finales de Baby Mama (Mamá por encargo). También apareció en televisión en Moonlighting y The Wonder Years (Los años maravillosos).

Cuando The Ronettes fueron incorporadas al Salón de la Fama del Rock and Roll, Keith Richards de los Rolling Stones recordó abrir para el trío en Inglaterra a mediados de la década de 1960. Podían cantar a través del muro de sonido, dijo Richards. No necesitaban nada. Tocaron mi corazón justo ahí en ese entonces y todavía lo siguen tocando.

Después de la separación de The Ronettes, Spector siguió de gira y haciendo música, incluyendo Take Me Home Tonight con Eddie Money, también grabó Say Goodbye to Hollywood de Joel con la E Street Band de Bruce Springsteen, y el EP She Talks to Rainbows de 1999, que incluía su primera grabación de Don™t Worry Baby, escrita para ella por Brian Wilson.

En 2006 lanzó Last of the Rock Stars, su primer álbum en 20 años con colaboraciones de The Raconteurs, Keith Richards, Patti Smith y The Raveonettes. En 2010 lanzó un EP de Navidad titulado Ronnie Spector™s Best Christmas Ever y en 2016 English Heart, un álbum de covers de canciones británicas de la década de 1960.

Le sobreviven su esposo Jonathan Greenfield y sus hijos Jason y Austin.

Mark Kennedy está en Twitter como at http://twitter.com/KennedyTwits