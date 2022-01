Juez da luz verde a demanda de abuso contra príncipe Andrés

Un juez se negó, por ahora, a desestimar una demanda contra el príncipe Andrés de Inglaterra por parte de una mujer estadounidense que dice que abusó sexualmente de ella cuando tenía 17 años.

Enfatizando que no se pronunciaba sobre la verdad de las acusaciones, el juez federal de distrito Lewis A. Kaplan rechazó el miércoles un argumento de los abogados de Andrés de que la demanda de Virginia Giuffre debía desestimarse debido a un antiguo acuerdo legal que ella había alcanzado con Jeffrey Epstein, el financista que, según la demandante, organizó encuentros sexuales con el príncipe.

Kaplan dijo que el acuerdo de 500.000 dólares entre Epstein y Giuffre no involucraba al príncipe y no impedía una demanda en su contra ahora.

Giuffre demandó a Andrés, de 61 años, en agosto, diciendo que Epstein y su compañera por años, Ghislaine Maxwell, la obligaron a tener encuentros sexuales con él en 2001. Giuffre dijo que Andrés abusó sexualmente de ella en la casa de Maxwell en Londres, en la mansión de Epstein en Nueva York y en su propiedad en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Los abogados de Andrés habían dicho que la demanda carecía de especificidad y que quedaba descalificada por el acuerdo que alcanzó en 2009 con los abogados de Epstein. También atacaron la credibilidad y los motivos de Giuffre, y dijeron en octubre que la demanda tenía como objetivo lograr otro día de pago a costa suya y a expensas de los más cercanos a él.

El propio príncipe ha negado enérgicamente las acusaciones de Giuffre. A fines de 2019, Andrés dijo a BBC Newsnight que la relación sexual con Giuffre no sucedió y que no recordaba haberla conocido. Sus declaraciones llevaron a los críticos a decir que parecía insensible a las víctimas de Epstein. Luego, el príncipe se apartó de sus deberes reales.

Sus abogados no respondieron de inmediato a mensajes en busca de declaraciones el miércoles. El Palacio de Buckingham dijo a The Associated Press que no haría comentarios sobre el asunto legal en curso.

Sigrid McCawley, una abogada de Giuffre, dijo en un comunicado que el fallo de Kaplan es otro paso importante en la heroica y decidida búsqueda de justicia de Virginia como sobreviviente de tráfico sexual.

Si bien Andrés niega las acusaciones, el Palacio de Buckingham querrá que él resuelva el caso para que la reina Isabel II pueda seguir adelante sin más titulares sórdidos que debilitan a la monarquía y manchan a todos los miembros de la familia real, dijo Mark Stephens, especialista en derecho internacional de Howard Kennedy en Londres.

Stephens dijo que el fallo del miércoles significa que el proceso para retrasar todos los puntos legales abiertos ante ellos efectivamente se ha agotado. Aunque es probable que Andrés apele, el caso seguirá adelante y el príncipe se enfrentará a la vergí¼enza de tener que testificar sobre sus supuestas actividades con una joven de 17 años.

Las realidades prácticas de esta posición han puesto una soga alrededor del cuello del príncipe Andrés, dijo Stephens. Tiene que resolver. Tiene que salir. O es un muerto andante".

Kaplan señaló que estaba obligado por ley, en esta etapa del litigio, a asumir que las acusaciones de Giuffre son ciertas, aunque los abogados del príncipe podrían poner en duda la veracidad de las afirmaciones en el juicio. El juez ha dicho que el juicio no comenzará al menos hasta finales de este año. Las deposiciones del príncipe y Giuffre tendrían lugar antes de eso.

El acuerdo de Giuffre con Epstein se alcanzó una década antes de que el financiero se suicidara en una cárcel de Manhattan mientras aguardaba su juicio por tráfico sexual en 2019, más de una década después de que los fiscales federales de Florida llegaran a un acuerdo con sus abogados para no procesarlo. Sus abogados afirmaron que el acuerdo de Florida evitaba los cargos de Nueva York.

De manera similar, los abogados de Andrés citaron el lenguaje usado en el acuerdo de 500.000 dólares entre Epstein y Giuffre recientemente revelado, que decía que sus reclamos contra acusados ‹‹potenciales tampoco eran aceptables según el acuerdo.

Pero Kaplan escribió que había indicios sustanciales en el acuerdo de que Epstein y Giuffre no tenían la intención clara de beneficiar directamente, principalmente o sustancialmente a alguien como el príncipe. Señaló que el príncipe no era parte del acuerdo.

También dijo que el acuerdo estaba lejos de ser un modelo de redacción clara y precisa.

Los hallazgos del juez reprodujeron los comentarios que este hizo durante los argumentos orales de ambas partes, cuando fue particularmente desdeñoso con los alegatos presentados en nombre del príncipe.

Epstein se suicidó en la celda de una cárcel de Manhattan en 2019 a los 66 años mientras esperaba un juicio por tráfico sexual. Su exnovia, Maxwell, de 60 años, fue condenada recientemente por cargos de tráfico sexual y asociación ilícita en un tribunal federal de Nueva York. Las acusaciones de Giuffre contra Andrés no formaron parte de ninguno de los dos casos penales.

La AP no suele identificar a personas que dicen haber sido víctimas de agresión sexual a menos que estas decidan pronunciarse públicamente, como es el caso de Giuffre.

