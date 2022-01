Presidente mexicano contagiado: es como un resfriado

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que estaba ronco y con dolor de garganta pero que se sentía bien pese a haberse contagiado de nuevo de coronavirus. Es como una gripa, indicó.

La reinfección del mandatario causó polémica tras anunciarse la víspera porque acudió a su conferencia de prensa matutina sin cubrebocas y con síntomas.

Su enfermedad es un ejemplo más del aumento en los contagios aparentemente por la propagación de la variante ómicron que aunque solo ha conllevado de momento un ligero aumento en las hospitalizaciones y en la mortalidad ya genera preocupación entre muchos mexicanos.

Ha habido una escasez generalizada de pruebas en un país que ya hacía muy pocas y el martes algunas farmacias privadas, a las que acudían los que podían pagar el equivalente a unos 15 o hasta 25 dólares por test de antígenos anunciaron que se les habían agotado las reservas.

"Lo peor esta por venir", dijo Oscar Galindo, de 35 años, trabajador de servicios financieros en el centro de Ciudad de México. Hay personas que no se cuidan, que no están vacunadas y ellos mismos están incubando las nuevos variantes en sus cuerpos.

Los mexicanos se han vacunado de forma masiva (el 88% de los adultos están inmunizados) y se consideran afortunados al recordar cómo hace justo un año los hospitales estaban desbordados de enfermos y con cientos de personas esperando en fila para que les rellenaran los cilindros de oxígeno y tratar a sus familiares en sus casa.

Pero las vacunas no quitan el miedo a algunos. Javier Nolasco, un estudiante de derecho de 21 años, no se separa de su cubrebocas aunque tiene el esquema completo de vacunación. Aun así, tenemos que tomar todas las precauciones, comentó. Esto ha sido malo para los negocios, para la propia convivencia

í“micron es más contagiosa que otras variantes e infecta más fácilmente a quienes ya pasaron la enfermedad o han sido vacunados aunque con menos probabilidades de causar una enfermedad grave, según los más recientes estudios, con lo que las vacunas siguen ofreciendo una gran protección.

Yo diría que este virus va de salida, pronosticó el martes López Obrador. Muy pronto las cosas van a normalizarse.

El presidente apareció en un video en la conferencia de prensa matutina que normalmente realiza en el Palacio Nacional de la capital. Está en aislamiento después de dar positivo el lunes, días después de que al menos dos miembros de su gabinete también informaran que estaban infectados..

López Obrador dijo que usaría cubrebocas cuando tenga que ver a alguien, algo que no ha hecho de manera constante, e hizo un llamamiento a la calma. No nos espantemos, afortunadamente esta es una variante que no tiene el nivel, el grado de peligro que la variante delta y lo estoy experimentando, afirmó.

Ante la cámara se tomó la temperatura y la oxigenación, que eran normales, y dijo encontrarse bien. Es como una gripa, ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien.

El presidente está completamente vacunado y como mayor de 60 años recibió ya la dosis de refuerzo.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que López Obrador podría regresar a las sesiones informativas la próxima semana.

México superó las 300.000 muertes por coronavirus confirmadas por pruebas diagnósticas la semana pasada, pero se realizan tan pocas en el país de 126 millones de habitantes que una revisión del gobierno de los certificados de defunción sitúa el número real en casi 460.000.