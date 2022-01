Betty White sufrió un derrame cerebral 6 días antes de morir

Betty White tuvo un derrame cerebral seis días antes de morir el 31 de diciembre a los 99 años, dice su certificado de defunción.

La amada actriz de The Golden Girls ("Los años dorados") y The Mary Tyler Moore Show ("Mary Tyler Moore") falleció en su casa en el área de Brentwood en Los íngeles como resultado del accidente cerebrovascular, el término médico para un derrame cerebral, que tuvo el 25 de diciembre, según el certificado de defunción del condado de Los íngeles obtenido el lunes por The Associated Press.

La causa la aportó el médico de White, como es habitual en este tipo de casos.

La actriz fue incinerada y sus restos fueron entregados el viernes a Glenn Kaplan, el hombre a cargo de la directiva de atención médica avanzada de White.

Jeff Witjas, por años agente y amigo de White y el primero en confirmar su muerte a la AP, dijo que la actriz había permanecido cerca de su casa en Los íngeles durante la pandemia.

El documento usa el nombre legal de White, Betty Marion Ludden. La actriz tomó el apellido de su esposo Allen Ludden, con quien estuvo casada desde 1963 hasta la muerte de él en 1981.

La información del certificado de defunción fue primero reportada por TMZ.

White, cuyas habilidades para la comedia, encanto y disposición para hacer de todo la convirtieron en un pilar de la TV estadounidense durante más de 60 años, murió a menos de tres semanas de cumplir 100 años.

El presidente Joe Biden, Mel Brooks y muchas otras celebridades y líderes destacados le rindieron homenaje después de su deceso.