Muere Bob Saget, el querido papá de "Full House"

Bob Saget, actor y comediante conocido por su papel del amado padre soltero Danny Tanner en la serie de comedia Full House ("Tres por tres") y como el bromista presentador de America™s Funniest Home Videos, falleció, informaron las autoridades de Florida. Tenía 65 años.

Agentes del condado de Orange, Florida, respondieron el domingo a una llamada de emergencia sobre un hombre inconsciente en un cuarto de hotel en el Ritz-Carlton de Orlando, declaró el alguacil del condado en Twitter.

El hombre fue identificado como Robert Saget y su muerte se dictaminó en la escena, dice el comunicado, y agrega que los detectives no encontraron señales de crimen o de uso de drogas en este caso.

Saget se encontraba en Florida como parte de su gira de comedia I Don™t Do Negative Comedy Tour, según su cuenta de Twitter. Tras la cálida recepción de la audiencia en sus presentaciones del viernes en Orlando y el sábado en el área turística de Ponte Vedra Beach, el actor lo celebró en línea.

Regresé a la comedia como cuando tenía 26 años. Supongo que estoy encontrando mi nueva voz y amando cada momento, escribió el sábado en Instagram.

Colegas y amigos elogiaron a Saget no solo por su ingenio, sino también por su amabilidad.

Estoy roto. Estoy destripado. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca tendré otro amigo como él, escribió John Stamos, quien coprotagonizó Full House con Saget. Te quiero mucho Bobby.

No tengo palabras. Bob fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Lo quise tanto, dijo Candace Cameron Bure, quien interpretó a la hija de Saget en Full House.

En un negocio a menudo despiadado, históricamente no solamente fue hilarante sino, lo que es más importante, uno de los seres humanos más amables que he conocido en mi carrera, escribió el actor Richard Lewis en Twitter.

En un comunicado el domingo, la familia de Saget se dijo devastada tras confirmar que nuestro amado Bob falleció hoy... Aunque pedimos privacidad en este momento, los invitamos a unirse a nosotros para recordar el amor y las risas que Bob trajo al mundo.

Como comediante de stand-up, Saget mostró su otro lado en una muy comentada aparición en el documental de 2005 The Aristocrats, en el que 100 humoristas improvisaron el chiste más sucio del mundo, revelando un sentido del humor notoriamente obsceno.

Saget, quien también condujo durante años el programa de videos caseros chistosos America™s Funniest Home Videos, interpretó al intachable Danny Tanner, un viudo y padre de tres niñas, en Full House, la comedia de ABC que también dio fama a las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen cuando debutó en 1987.

La popularidad de la serie no disuadió a los críticos; algunos la calificaron de cursi y otros la consideraron irreal. Saget, tan amable y divertido en una entrevista como lo era en la pantalla, se tomaba las críticas acerbas con filosofía.

˜Full House™ fue un tipo de serie amorosa pero obviamente exagerada. Tenía una realidad realzada, una cualidad brillante tipo Willy Wonka, dijo en 2001.

Ese año, Saget volvió a interpretar a un padre viudo con niños adorables en la efímera serie de comedia Raising Dad ("Un padre en apuros").

En repetidas ocasiones le preguntaban sobre su hábito de interpretar a viudos en la pantalla y él tenía una respuesta lista: (Kevin) Costner hace tres o cuatro películas de béisbol y está bien. Ahí está mi razón.

Saget también dirigió múltiples proyectos a lo largo de los años, incluyendo la serie The Mind of the Married Man de HBO y la película de Norm Macdonald Dirty Work ("Trabajo sucio").

Recibió elogios como productor y director de la película de 1996 hecha para televisión For Hope, basada libremente en la batalla de su difunta hermana, Gay, con la esclerodermia, una enfermedad de los tejidos, y pidió un mayor apoyo federal para los fondos de investigación.

Recordó a su hermana en una publicación de enero de 2020, señalando que ésta murió cuando tenía 47 años y habría cumplido 73 ese mes.

Saget tuvo a sus hijas Aubrey, Lara y Jennifer con su primera esposa, Sherri Kramer, antes de divorciarse en 1997. En 2018 se casó con Kelly Rizzo.

___

Las periodistas de AP Lindsey Bahr y Beth Harris contribuyeron a este despacho.