Tras fracaso en España, Ambriz quiere triunfar con el Toluca

Los fracasos pueden ser oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Así es como el entrenador Ignacio Ambriz quiere tomar su paso fugaz como entrenador en la segunda división de España con el Huesca.

Ambriz, considerado uno de los mejores entrenadores en el mercado local, emigró a España en el verano pasado, pero tras cinco meses fue destituido por malos resultados y comenzó la búsqueda de empleo, que culminó en el Toluca del fútbol local.

Era un sueño que tenía y fue un sueño que me hizo despertar muy rápido. Nunca me imaginé que todo fuera tan rápido y se dieran las cosas así, dijo Ambriz respecto de la aventura europea. Todos tenemos enseñanza, a través de los fracasos se tienen.

Algunos criticaron a Ambriz por dejar un puesto con seguridad laboral en León, donde había sido campeón apenas en el Apertura 2020, para irse a dirigir a un cuadro de poco presupuesto en la segunda división española.

No me arrepiento de nada, al contrario, me sirvió para conocer otras cosas que ya hay en Europa, dijo Ambriz, quien ya había dirigido en España como asistente de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid. Sólo verán a un ˜Nacho™ más viejo. Con un año más de vida, pero contento e ilusionado con Toluca.

En León, Ambriz logró conjuntar uno de los equipos más espectaculares en los dos años que ocupó el cargo y por eso no sorprendió que durara tan poco tiempo en el desempleo.

Toluca, que despidió al argentino Hernán Cristante, tocó a su puerta para ofrecerle el banquillo, y el estratega no lo pensó mucho para aceptar.

Las expectativas siempre son grandes, más cuando llegas a un equipo con el historial ganador tan grande del Toluca, agregó. Me siento contento de estar aquí. No me espanta nada, al contrario, mi vida siempre ha sido de retos, hoy tengo uno más.

Los Diablos Rojos son el tercer equipo más laureado en México con 10 campeonatos, pero atraviesan una sequía que títulos que se remota al torneo Clausura 2010.

Tenemos que sumar los puntos necesarios para meternos entre los primeros cuatro lugares, luchar por estar en una liguilla, luchar por un título sí, porque este equipo tiene ese ADN, manifestó el estratega, quien en México ya dirigió a otros siete equipos, entre ellos Chivas y América, los dos más populares.

Ambriz se estrenará en el banquillo de los Diablos Rojos el lunes cuando enfrente a Pumas en la primera fecha del Clausura 2022. Ese cotejo se pospuso un día, debido a varios casos de coronavirus en los conjuntos.